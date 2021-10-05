Из-за угрозы обрушения эвакуированы жильцы дома в Иерусалиме

Во вторник, 5 октября, полиция и пожарная служба эвакуировали жильцы четырех квартир из дома на улице Бен Йафуне в Иерусалиме.

Также эвакуированы четыре семьи из соседнего дома.

Причина эвакуации: в доме были замечены трещины, а жители жаловались на "треск" в стенах.

После эвакуации состояние здание будет изучено специалистами.