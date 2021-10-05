Завершен официальный купальный сезон в Израиле: 40 погибших

5 октября в Израиле завершился официальный купальный сезон 2021 года, начавшийся 20 марта. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) публикует статистику трагических инцидентов.

По данным МАДА, в течение этого купального сезона на морских пляжах, на побережье озера Кинерет, около других водоемов и бассейнов были вытащены из воды 248 пострадавших, нуждавшихся в медицинской помощи. 40 из них скончались: 20 умерли на месте происшествия, еще 20 были объявлены умершими в больницах (в прошлом году 43 человека стали жертвами таких инцидентов).

Согласно статистике МАДА, 126 таких инцидентов было в этом году на берегу Средиземного моря, 22 – на берегу Мертвого моря, 13 – на берегу озера Кинерет, 6 – на берегу Эйлатского залива, 10 – в бассейнах отелей, 32 – в общественных бассейнах, 24 – в частных бассейнах, 13 – в водохранилищах и ручьях, 2 – на реке Иордан.

МАДА отмечает, что мужчины гораздо чаще, чем женщины страдали во время купания (69%/31%).

26% таких инцидентов происходили с детьми младше 10 лет, 23% – с людьми в возрастной группе 10-19 лет, 17% – 20-29 лет, 9% – 30-39 лет, 6% – 40-49 лет, 8% – 50-59 лет, 5% – 60-69 лет, 4% – 70-79 лет, 2% – старше 80 лет.

Отмечается, что с детьми такие несчастные случаи происходили чаще в бассейнах, чем на пляжах. Со взрослыми, напротив, такое случалось чаще на пляжах, чем в бассейнах.