Прогноз погоды на 5 октября: среднесезонная температура, переменная облачность

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 5 октября, температура существенно не изменится и будет соответствовать среднесезонной в большинстве районов страны. Переменная облачность. Возможны слабые дожди на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 16-25 градусов, в Тель-Авиве – 21-28, в Хайфе – 20-25, в Эйлате – 22-33, в Беэр-Шеве – 18-30, в Мицпе-Рамоне – 14-24, на побережье Мертвого моря – 26-31, в Ашкелоне и Ашдоде – 20-28, в Ариэле – 17-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-32, на Голанских высотах – 16-29.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 80-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 50 км/ч).

В среду – без существенных изменений. В четверг-пятницу ожидается повышение температуры.