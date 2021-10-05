Находка израильских археологов: туалет периода Первого Храма с видом на Храмовую гору

Во вторник, 5 октября, Управление древностей Израиля сообщило об обнаружении в ходе археологических раскопок перед строительством туристического комплекса "Бейт Шац" туалета времен Первого Храма.

Находка была сделана еще несколько лет назад при раскопках на территории, где в VII веке до н.э. находился дом одного из вельмож, из окон которого открывался вид на город Давида и Храмовую гору.

В этом доме археологи нашли туалетную комнату с сохранившимся "унитазом", представляющим собой прямоугольное сиденье, высеченное из глыбы известняка, с дыркой посредине.

Руководитель раскопок Яаков Билиг отмечает, что в древние времена такой туалет был большой редкостью: обычные люди справляли нужду "на свежем воздухе", и только очень богатые могли позволить себе подобный унитаз "неподалеку от своего стола". Большинство подобных "каменных унитазов" до сих пор находили в городе Давида, но не за его пределами.

Под унитазом обнаружен отстойник. Ученые полагают, что изучение этого объекта поможет лучше понять образ жизни людей периода Первого Храма, узнать больше об их питании, а также о болезнях того периода.

Уже выяснено, что рядом с "туалетом" были фруктовый сад и пруд.

"Каменный унитаз" – особенная, но далеко не единственная находка на этом месте раскопок. Здесь также найдены фрагменты архитектурных украшений и колонн особняка.

6 октября результаты раскопок будут представлены на конференции "Инновации в археологии Иерусалима и его окрестностей".