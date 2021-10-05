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NEWSru.co.il :: В Израиле5 октября 2021 г., 21:03

Минтранс и Земельное управление договорились о закрытии Нового тель-авивского автовокзала

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Минтранс и Земельное управление договорились о закрытии Нового тель-авивского автовокзала

В ходе состоявшихся в понедельник, 5 октября, переговоров между руководством министерства транспорта и Земельного управления было достигнуто соглашение о закрытии Нового тель-авивского автовокзала до 2023 года.

Требования Земельного управления относительно условий использования альтернативных мест в качестве терминалов были последним камнем преткновения, задерживавшим свертывание деятельности автовокзала, с момента своего создания являвшегося больше транспортной и экологической проблемой, чем ее решением.

Функция центрального автовокзала будет временно распределена между несколькими терминалами на границе Тель-Авива и Холона до строительства нового автовокзала.


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