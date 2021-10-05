Минтранс и Земельное управление договорились о закрытии Нового тель-авивского автовокзала

В ходе состоявшихся в понедельник, 5 октября, переговоров между руководством министерства транспорта и Земельного управления было достигнуто соглашение о закрытии Нового тель-авивского автовокзала до 2023 года.

Требования Земельного управления относительно условий использования альтернативных мест в качестве терминалов были последним камнем преткновения, задерживавшим свертывание деятельности автовокзала, с момента своего создания являвшегося больше транспортной и экологической проблемой, чем ее решением.

Функция центрального автовокзала будет временно распределена между несколькими терминалами на границе Тель-Авива и Холона до строительства нового автовокзала.