С горы камнетесов на Храмовую гору. Камни священного Иерусалима

Район Хар Хоцвим стремительно развивается как высокотехнологичная промышленная зона Иерусалима. Однако работа здесь кипела и в эпоху Второго храма, два тысячелетия назад. Тогда тоже применялись самые совершенные технологии своего времени.

В ходе спасательных раскопок перед работами, проводимыми муниципальной компанией "Мория", здесь была обнаружена каменоломня, подтверждающая название района, которое в переводе с иврита означает "гора камнетесов". Раскопанная площадь карьера составляет около 600 квадратных метров, однако предполагается, что он втрое больше.

Здесь обнаружены огромные камни размером полтора на два метра. Но что гораздо важнее, карьер позволяет увидеть всю технологическую цепочку добычи материалов для гигантских строительных проектов, осуществлявшихся в Иерусалиме.

"Огромные проекты, такие как Храмовая гора, требовали организации процесса добычи камней и доставки их в Иерусалим. Мы обнаружили огромные камни, которые должны были вот-вот отделить от скалы. Для нас это редкая возможность реконструировать весь процесс с помощью инструментов того времени, проверить эффективность тех методов", - говорит руководитель раскопок Моран Хаджби.

Ученые отмечают, что в окрестностях Иерусалима найдено множество каменоломен, в основном – к северу от Старого города. На некоторых раскопаны и инструменты камнетесов. Огромные карьеры обеспечивали бесперебойную доставку массивных камней.

"Очень символично, что масштабное строительство, идущее в Иерусалиме сейчас, стало причиной обнаружения объекта, связанного с масштабным строительством эпохи Второго храма. Ведь перед любыми строительными работами в Иерусалиме проводятся раскопки", - заявил глава Управления древностей Эли Эскозидо.