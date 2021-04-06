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NEWSru.co.il :: В Израиле6 апреля 2021 г., 17:03

Скандалы и протесты на церемонии приведения к присяге Кнессета 24-го созыва

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Скандалы и протесты на церемонии приведения к присяге Кнессета 24-го созыва

Во вторник, 6 апреля, состоялась церемония приведения к присяге Кнессета 24-го созыва. Церемония открылась выступлениями президента Израиля Реувена Ривлина и спикера Кнессета Ярива Левина.

В своем выступлении Реувен Ривлин отметил, что Кнессет, как и израильское общество в целом, разделяют множество разногласий, но депутаты обязаны решать даже самые острые из них и "видеть в политических противников не врагов, а будущих партнеров".

Ярив Левин в своем обращении призвал Кнессет стоять на страже демократии и не позволять судебной системе вмешиваться в законотворчество.


Глава партии РААМ Мансур Аббас в связи с госпитализацией не присутствовал на церемонии приведения к присяге.

В ходе церемонии трое депутатов от Объединенного списка отклонились от текста присяги, заменив его другими обещаниями. Депутат от партии БАЛАД Сами Абу Шхадэ заявил, что обязуется "бороться с оккупацией и с апартеидом". Председатель Объединенного списка Айман Удэ и лидер партии ХАДАШ сказал, что "обязуется бороться за отмену Закона о национальном характере государства". Офер Касиф (ХАДАШ) пообещал бороться "с расизмом и расистами". Согласно закону, пока депутат не произнес полный текст присяги, он не может пользоваться своими депутатскими правами.

Параллельно у Кнессета проходил митинг, объявленный организациями, которые борются за права женщин и права ЛГБТ-общины. В митинге приняли участие сотни человек. Участники митинга протестовали против того, что в Кнессет 24-го созыва вошли представители партий, открыто призывающих к лишению прав женщин и представителей ЛГБТ. Речь идет депутатах, входящих в список "Ционут Датит" под руководством Бецалеля Смотрича. Напомним, в список вошли представители таких радикальных партий как "Ноам" Ави Маоза и "Оцма Иегудит" Итамара Бен-Гвира.

Церемония завершилась исполнением "Атиквы". Депутаты от Объединенного арабского списка во время исполнения гимна не вставали.

Президент Израиля Реувен Ривлин не принял участие в традиционнной групповой фотосессии, и премьер-министр, спикер Кнессета и председатель Верховного суда сфотографировались без него.


В Кнессете 24-го созыва представлены 13 фракций. Крупнейшая – "Ликуд" – состоит из 30 депутатов, наименьшая – РААМ – имеет четырех парламентариев. 19 депутатов впервые стали ими. 30 парламентариев – женщины. 20 депутатов родились за пределами Израиля. В Кнессете 24-го созыва будет восемь русскоязычных депутатов: один от "Ликуда", два от "Еш Атид", один от партии "Тиква Хадаша", четыре от партии "Наш дом Израиль".

Кнессет 24-го созыва начинает свою работу на фоне политического кризиса, перспективы выхода из которого более чем туманны. Три предыдущих Кнессета, в общей сложности, просуществовали менее двух лет. Если коалицию сформировать не удастся, нынешний Кнессет будет распущен через несколько недель.

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