На фоне политического тупика начинает работу Кнессет 24-го созыва

Во вторник, 6 апреля, будет приведен к присяге Кнессет 24-го созыва. Торжественное заседание Кнессета начнется в 16:00, и на нем по традиции будут присутствовать президент государства Реувен Ривлин и глава Верховного суда Эстер Хайют.

В Кнессете 24-го созыва будут представлены 13 фракций. Крупнейшая – "Ликуд" – состоит из 30 депутатов, наименьшая – РААМ – имеет четырех парламентариев. 19 депутатов впервые стали ими. 30 парламентариев – женщины. 20 депутатов родились за пределами Израиля. В Кнессете 24-го созыва будет восемь русскоязычных депутатов: один от "Ликуда", два от "Еш Атид", один от партии "Тиква Хадаша", четыре от партии "Наш дом Израиль".

Кнессет 24-го созыва начинает свою работу на фоне политического кризиса, перспективы выхода из которого более чем туманны. Три предыдущих Кнессета, в общей сложности, просуществовали менее двух лет. Если коалицию сформировать не удастся, нынешний Кнессет будет распущен через несколько недель.

6 апреля станет известно, кому президент Реувен Ривлин поручил формирование коалиции. Как сообщалось ранее, 52 депутата предложили Ривлину передать мандат на формирование коалиции главе правительства Биньямину Нетаниягу. Его поддержали партии "Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора" и "Ционут Датит". Яира Лапида порекомендовали 45 депутатов: "Еш Атид", НДИ, "Кахоль Лаван", "Авода", МЕРЕЦ. Семь депутатов от партии "Ямина" порекомендовали передать мандат Нафтали Беннету. Еще 16 депутатов ("Тиква Хадаша", РААМ и Объединенный список) не порекомендовали никого.

Поскольку ни один депутат не получил рекомендации 61 парламентария, решение осталось за президентом Ривлиным.

В течение вчерашнего дня президент делал противоречивые заявления, свидетельствующие о том, что число рекомендаций не является единственным и главным критерием при принятии им решения. Глава государства несколько раз повторил, что передаст мандат депутату, имеющему наибольшие шансы сформировать правительство. Вместе с тем, он отмечал, что возможно будут иметь значение и доводы "морального характера". Многие в политической системе расценили это заявление как возможность того, что Ривлин не передаст мандат Нетаниягу, обвиняемому в уголовных преступлениях.

По меньшей мере один раз Ривлин заявил, что не исключает возможности вернуть мандат Кнессету. Несмотря на эти намеки, в политических кругах убеждены, что право формировать коалицию получит Биньямин Нетаниягу. Ситуация может измениться, если одна или более фракций в последний момент изменит свое решение. Если Нетаниягу получит право формировать коалицию, у него будут 28 дней, чтобы представить Кнессету коалицию. Если он не сумеет сформировать коалицию, он сможет попросить президента о продлении мандата еще на 14 дней. Если и в этот период сформировать коалицию не удастся, мандат будет передан другому депутату или возвращен Кнессету.

При этом, несмотря на численный перевес левоцентристов, Беннет требует, чтобы в спорных вопросах решающим было мнение представителей правого крыла. Это даст возможность Беннету опровергнуть утверждения о том, что он, вопреки обещаниям, вошел в левое правительство. Кроме того, Беннет требует передать правому крылу правительства ключевые портфели: министерство финансов, министерство просвещения, министерство здравоохранения, министерство внутренней безопасности, министерство юстиции.

Отметим, что даже если мандат будет передан Нетаниягу, это не мешает Беннету и Лапиду вести переговоры. Без Беннета Нетаниягу не сможет сформировать коалицию.