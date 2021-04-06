Президент Ривлин поручил формирование коалиции Биньямину Нетаниягу: "Нелегкое решение с точки зрения морали и этики"

Во вторник, 6 марта, президент Израиля Реувен Ривлин объявил, что поручает формирование коалиции премьер-министру Израиля и главе "Ликуда" Биньямину Нетаниягу.

Накануне 52 депутата предложили Ривлину передать мандат на формирование коалиции Нетаниягу. Его поддержали партии "Ликуд", ШАС, "Яадут а-Тора" и "Ционут Датит". Яира Лапида порекомендовали 45 депутатов: "Еш Атид", НДИ, "Кахоль Лаван", "Авода", МЕРЕЦ. Семь депутатов от партии "Ямина" порекомендовали передать мандат Нафтали Беннету. Еще 16 депутатов ("Тиква Хадаша", РААМ и Объединенный список) не порекомендовали никого.

Поскольку ни один депутат не получил рекомендации 61 парламентария, решение осталось за президентом Ривлиным.

"Я вижу, что ни у одного из кандидатов нет реального шанса создать правительство, которое будет пользоваться доверием Кнессета, - сказал Ривлин, - Если бы закон это позволял, я бы передал решение о формировании правительство Кнессету. Но закон обязывает меня поручить формирование правительства одному из кандидатов".

В своем заявлении Ривлин также подчеркнул, что принимает данное решение, понимая, что в обществе существуют серьезные разногласия по поводу вопроса о том, может ли человек, против которого выдвинуты обвинительные заключения, возглавлять правительство. Однако, поскольку закон это не запрещает, и БАГАЦ это подтвердил, Ривлин отметил, что он, как президент, не должен исполнять роль законодательной и судебной власти.

"Это нелегкое решение с точки зрения морали и этики, но я должен сделать то, чего требует от меня моя должность", - подчеркнул президент.

Напомним, что в течение вчерашнего дня президент делал противоречивые заявления, свидетельствующие о том, что число рекомендаций не является единственным и главным критерием при принятии им решения. Глава государства несколько раз повторил, что передаст мандат депутату, имеющему наибольшие шансы сформировать правительство. Вместе с тем, он отмечал, что возможно будут иметь значение и доводы "морального характера". Многие в политической системе расценили это заявление как возможность того, что Ривлин не передаст мандат Нетаниягу, обвиняемому в уголовных преступлениях.

Отметим, что даже теперь, когда мандат передан Нетаниягу, это не мешает Беннету и Лапиду вести переговоры. Без Беннета Нетаниягу не сможет сформировать коалицию.