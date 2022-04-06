"Ямина" распадается, Беннет беседует с депутатами и министрами
Премьер-министр Нафтали Беннет отменил все назначенные на сегодня встречи и проводит встречи с депутатами и министрами от своей партии.
В окружении Беннета опасаются, что дополнительные депутаты и министры пойдут по следам Идит Сильман и объявят о выходе из коалиции.
Глава правительства встречался с депутатом Ниром Орбахом. Как сообщает "Кешет", Орбах намеревался сообщить сразу после Идит Сильман о решении покинуть коалицию. Встреча с Беннетом остановила это намерение Орбаха.
Позднее Беннет встретится с министром внутренних дел Айелет Шакед, а также с другими депутатами от "Ямины" и главами коалиционных фракций.
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