"Ямина" распадается, Беннет беседует с депутатами и министрами

Премьер-министр Нафтали Беннет отменил все назначенные на сегодня встречи и проводит встречи с депутатами и министрами от своей партии.

В окружении Беннета опасаются, что дополнительные депутаты и министры пойдут по следам Идит Сильман и объявят о выходе из коалиции.

Глава правительства встречался с депутатом Ниром Орбахом. Как сообщает "Кешет", Орбах намеревался сообщить сразу после Идит Сильман о решении покинуть коалицию. Встреча с Беннетом остановила это намерение Орбаха.

Позднее Беннет встретится с министром внутренних дел Айелет Шакед, а также с другими депутатами от "Ямины" и главами коалиционных фракций.