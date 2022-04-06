Политический кризис в Израиле: возможные сценарии

Решение депутата Идит Сильман выйти из состава коалиции не означает автоматического краха правительства. Однако с этого момента у правительства нет большинства в Кнессете, и оно фактически лишено возможности принимать решения.

В настоящий момент Кнессет находится на парламентских каникулах, с которых вернется в середине мая. В коалиции утверждают, что этот период времени будет использован для попыток стабилизировать политическую ситуацию.

Единственным эффективным средством для достижения этой цели является расширение коалиции. Однако в настоящий момент, такой сценарий выглядит нереальным. Депутат Кнессета Моси Раз (МЕРЕЦ) предложил присоединить к коалиции Объединенный арабский список, шансы на реализацию такого сценария нулевые. Еще одно предложение озвучил в эфире радиостанции 103FM заместитель министра экономики Яир Голан (МЕРЕЦ): "Я надеюсь, что в "Ликуде" найдутся депутаты, которые присоединятся к коалиции и спасут нас от взяточников, экстремистов и ультраортодоксов". В "Ликуде", однако, вряд ли захотят спасать правительство, балансирующее на грани краха.

В окружении премьер-министра и лидера партии "Ямина" Нафтали Беннета никак не комментируют сложившуюся ситуацию, однако очевидно, что единственной надеждой коалиции являются ультраортодоксальные партии.

Несколько дней назад журналист сайта "Бе хадрей харедим" Ишай Коэн публиковал информацию о том, что представители коалиции беседуют с представителями "харедим" о поддержке правительства извне. Возможно после выхода Идит Сильман из коалиции переговоры на этом направлении активизируются. В ультраортодоксальных партиях также взвешивают дальнейшие шаги. Глава блока "Яадут а-Тора" Моше Гафни заявил, что оппозиция должна хорошо подумать, на кого опираться. "В оппозиции должны понять, кто может быть тем представителем, который сформирует коалицию в нынешнем Кнессете", – сказал Гафни.

В оппозиции, в свою очередь, столкнутся с трудностями в попытке реализовать преимущество, которое дала им Сильман. Есть две возможности отправить нынешнее правительство в отставку. Это может быть сделано путем так называемого конструктивного вотума недоверия. Для этого 61 депутат должен поддержать вотум недоверия правительству, порекомендовав одного, приемлемого для всех альтернативного кандидата. Учитывая, что в оппозиции есть партии "Ционут датит" и Объединенный список, такой сценарий нереален. Вторая возможность: утверждение в трех чтениях законопроекта о роспуске Кнессета. Для этого также нужно большинство в 61 голос и тоже потребуется поддержка Объединенного списка.

В политической системе в настоящий момент ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что Израиль находится на пути к новой предвыборной кампании. "Нельзя управлять такой коалицией, и очень высока вероятность, что в рассыпающейся на глазах партии "Ямина" найдутся желающие последовать путем Идит Сильман и Амихая Шикли", – заявил в эфире "Кан РЭКА" обозреватель портала Walla Барак Равид.