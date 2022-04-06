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NEWSru.co.il :: В Израиле6 апреля 2022 г., 19:55

На митинге в Иерусалиме перед приездом Нетаниягу на сцене установлены пуленепробиваемые стекла

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На митинге в Иерусалиме перед приездом Нетаниягу на сцене установлены пуленепробиваемые стекла

На правом митинге в Иерусалиме, где ожидается выступление экс-главы правительства, а ныне лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, перед его приездом на сцене были установлены пуленепробиваемые стекла. Об этом сообщила новостная служба 14-го телеканала.

В митинге участвуют несколько тысяч израильтян, приехавших со всей страны.

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич говорил на митинге о том, что он уверен в том, что правительство Беннета - уже становится историей. "Я уверен, что возможно и нужно еще в этом составе Кнессета создать правое правительство".


Биньямин Нетаниягу говорил о необходимости сформировать правительство во главе с "Ликудом": "Пора оставить забыть о всех разногласиях, которые были в прошлом, и вернуться в национальный лагерь. Наши двери открыты для всех, за кого отдали голоса правые избиратели".

Впервые на политическом митинге выступил Арье Дери. Он сказал, что отступил от своих правил, так как "существует угроза для национального характера государства".

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