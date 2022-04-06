Опрос "Кан 11": партии, входящие в правительственную коалицию, теряют поддержку избирателей

Телеканал "Кан 11" опубликовал результаты опроса, проведенного компанией KANTAR после того, как Идит Сильман объявила о своем выходе из коалиции.

По данным опроса, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" получила бы 35 мандатов, это на 5 мандатов больше, чем во время последних выборов, состоявшихся в марте 2021 года. Партия "Еш Атид" Яира Лапида, получившая на выборах в Кнессет в марте 2021 года 17 мандатов, могла бы получить 19 мандатов. Партия "Ямина", возглавляемая нынешним главой правительства, получила бы 6 мандатов вместо 7. Движение "Ционут Датит" во главе с Бецалелем Смотричем вместо 6 мандатов, которые у него есть сегодня, могло бы получить 8 мандатов.

Не изменилась поддержка партии "Кахоль Лаван" во главе с Бени Ганцем - 8 мандатов. Партия ШАС, несмотря на скандал вокруг Арье Дери, сохраняет 8 мандатов. Не изменилась поддержка избирателей и партии "Яадут а-Тора" (7 мандатов).

Партия МЕРЕЦ во главе с Ницаном Горовицем, нынешним министром здравоохранения, потеряла один мандант и зашла бы в Кнессет с 5. Такое же количество мандатов могла бы получить сегодня партия Гидеона Саара "Тиква Хадаша".

Партия "Авода" во главе с Мейрав Михаэли вместо 7 мандатов, получила бы 5. Партия "Наш дом Израиль" во главе с Авигдором Либерманом также, по данным опроса теряет поддержку избирателей. Вместо 7 мандатов она могла бы получить - 4.

Объединенный арабский список - 6 мандатов, РААМ во главе с Мансуром Аббасом - 4 мандата.

На вопрос, известно ли вам о решении Идит Сильман выйти из коалиции, 79% ответили утвердительно. При этом 38% респондентов поддержали ее решение, и 43% - сказали, что это решение не поддерживают. 19% - затруднились с ответом. При этом Сильман поддержали 61% респондентов, придерживающихся правых взглядов, и лишь 15% - избирателей партий левого толка.

Согласно данным опроса, партии, входящие в данный момент в правительственную коалицию, могли бы получить 56 мандатов.