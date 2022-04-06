Прогноз погоды на 6 апреля: днем жарко и облачно, шарав, к вечеру жара спадет

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 6 апреля, в первой половине дня температура будет выше, чем вчера, и выше среднесезонной. Облачно. Сильный южный ветер. К вечеру жара спадет.

В Иерусалиме – 19-32 градусов, в Тель-Авиве – 19-29, в Хайфе – 19-26, в Эйлате – 24-39, в Беэр-Шеве – 19-30, в Мицпе-Рамоне – 19-30, на побережье Мертвого моря – 25-34, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-25, в Ариэле – 13-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-29, на Голанских высотах – 15-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 18 градусов, высота волн – 40-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть южный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – южный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

В четверг температура немного понизится, будет облачно. В пятницу – без существенных изменений. В субботу ожидается понижение температуры.