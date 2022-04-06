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NEWSru.co.il :: В Израиле6 апреля 2022 г., 09:57

СМИ опубликовали подробности договора между Идит Сильман и "Ликудом"

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СМИ опубликовали подробности договора между Идит Сильман и "Ликудом"

Депутат Кнессета Идит Сильман пришла к соглашению с "Ликудом" о том, что она будет баллотироваться в списке этой партии на выборах в Кнессет 25-го созыва.

Согласно опубликованной информации, Сильман будет баллотироваться на десятом месте в предвыборном списке "Ликуда", и будет назначена на пост министра здравоохранения, если Биньямин Нетаниягу сформирует коалицию.

В настоящий момент Идит Сильман не может перейти во фракцию "Ликуд". В этом случае она будет лишена права баллотироваться в Кнессет 25-го созыва в составе действующей фракции. В то же время, Сильман уже заявила, что не намерена подавать в отставку из Кнессета. Судя по всему, она будет действовать по тому же принципу, что Амихай Шикли – останется в составе фракции "Ямина" и будет голосовать против коалиции.


В коалиции подвергли действия Сильман резкой критике. Заместитель министра экономики Яир Голан заявил: "Сильман – оппортунистка самой низкой пробы. Она предала всех тех, с кем работала. Я надеюсь, что в "Ликуде" найдется группа депутатов, которая присоединится к коалиции и спасет нас от взяточников, экстремистов и ультраортодоксов".

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне депутат Кнессета Рам Бен Барак ("Еш Атид") заявил, что понимает мотивы Идит Сильман. "Я очень надеюсь за время парламентских каникул она одумается", – заявил Бен Барак.

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