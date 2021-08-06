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NEWSru.co.il :: В Израиле6 августа 2021 г., 11:05

Ракетный обстрел со стороны Ливана: задействован "Железный купол"

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Очередной обстрел со стороны Ливана: военные объявили тревогу в районе Хермона

Около 11:00 был зафиксирован запуск ракет из южного Ливана. Сработали сигналы тревоги. Были слышны взрывы.

Израильские военные объявили о чрезвычайной ситуации жителям поселков Снир, Эйн-Киния и Неве Атив (Голанские высоты, около Хермона).

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" уведомила, что пока не получала сообщений о пострадавших.

11:20. Поступает информация о том, что с ливанской территории было выпущено большое число ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ задействовал систему ПРО "Железный купол". Некоторые ракеты перехвачены.


Ливанские СМИ сообщают, что обстрел велся с возвышенности из района Аль-Аракуб на юге Ливана (недалеко от города Набатия).

11:30. Мэрия Кирьят-Шмоны объявила, что общественные бомбоубежища остаются открытыми, хотя пока непосредственной угрозы жителям этого города нет.

Информация уточняется.

Предыдущий ракетный обстрел израильской территории из южного Ливана был осуществлен 4 августа. ЦАХАЛ тогда нанес серию ответных артиллерийских и воздушных ударов. Ответственность была возложена на власти Ливана и на боевиков палестинских группировок в Ливане, а не на "Хизбаллу".

В этом году территория Израиля подвергалась ракетным обстрелам из южного Ливана 6 августа, 4 августа, 20 июля, 19 мая, 17 мая и 13 мая. "Хизбалла" не брала на себя ответственность за эти обстрелы.

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