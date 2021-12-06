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NEWSru.co.il :: В Израиле6 декабря 2021 г., 17:03

Министр Фредж предлагает вместо еврейского квартала построить в Атарот аэропорт для жителей ПА

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Заброшенный аэропорт в Атарот Заброшенный аэропорт в Атарот

Министр регионального сотрудничества Иссауй Фредж на заседании региональной комиссии по планированию и строительству предложил построить в Атарот вместо еврейского квартала аэропорт.

Иссауй Фредж заявил, что этот аэропорт решит проблему 3 миллионов жителей Палестинской автономии, которые в настоящее время для того, чтобы вылететь за границу должны выезжать в Иорданию.

Отметим, что в период британского мандата к северу от Иерусалима, недалеко от промышленной зоны Атарот, находился израильский аэропорт. Он был построен возле арабской деревни Каландия на сельскохозяйственных землях небольшой еврейской общины. До 1930 года он был единственным аэропортом в подмандатной Палестине. Он использовался как британскими военными властями, так и важными персонами, посещающими Иерусалим. Аэропорт находился под контролем иорданских войск с 1948 года и вплоть до окончания Шестидневной войны.

В конце прошлого месяца комиссия муниципалитета Иерусалима по планированию и застройке утвердила проект строительства еврейского квартала на месте бывшего аэродрома. Израильские СМИ сообщили, что одновременно с этим правительство Израиля уведомило Вашингтон, что строительства не будет.


Вместе с тем, издание "Гаарец" написало, что муниципалитет Иерусалима и офис генерального попечителя при министерстве юстиции продолжают продвигать проект еврейского квартала, который, по данным издания, будет называться Гиват-Шакед.

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