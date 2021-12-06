Беннет посетил юг страны. "Мы ни на минуту не прекратим борьбу с насилием"

Премьер-министр Нафтали Беннет побеседовал с главами местных и региональных советов на юге страны. Беннет посетил этот район для изучения ситуации в сфере борьбы с насилием на периферии.

Мэр Димоны Бени Битон сказал в ходе встречи: "Здесь действуют вооруженные милиции. Делайте все что необходимо для борьбы с ними, мы вас поддержим".

Глава правительства, со своей стороны, пообещал не прекращать борьбу с насилием. Беннет также посетил точку, с которой можно вести наблюдение за происходящим в городе Раат.

Премьер-министра в поездке сопровождают министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев, министр внутренних дел Айелет Шакед и генеральный инспектор полиции Коби Шабтай.