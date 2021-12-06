В Ашдоде полиция накрыла мастерскую фальшивомонетчиков, арестованы четверо

В понедельник, 6 декабря, полиция, сотрудники отделов по расследованию экономических преступлений (ЯЛАХ) и борьбы с мошенничеством, криминалисты и специалисты Банка Израиля провели операцию, в ходе которой было изъято оборудование для производства фальшивых монет, шаблоны и сырье.

Пресс-служба полиции сообщает, что фальшивые монеты производились в мастерской, принадлежащей жителю Ашдода. Вместе с хозяином мастерской были задержаны еще три человека. Во время обыска в домах подозреваемых также были обнаружены фальшивые монеты.

По данным расследования, преступная группа "отмывала деньги" через банковский счет. В общей сложности через счет прошло более 5 миллионов шекелей.

Подозреваемые были допрошены по подозрению в подделке денежных знаков, преступном заговоре, мошенничестве, хранении оборудования для производства фальшивых денег, налоговых преступлениях, отмывании денег. Срок задержания троих из подозреваемых продлен до 9 декабря, еще одного - до 8 декабря.