Иерусалим:
13 - 17°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
14 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле6 декабря 2021 г., 19:03

В Ашдоде полиция накрыла мастерскую фальшивомонетчиков, арестованы четверо

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Ашдоде полиция накрыла мастерскую фальшивомонетчиков, арестованы четверо В Ашдоде полиция накрыла мастерскую фальшивомонетчиков, арестованы четверо В Ашдоде полиция накрыла мастерскую фальшивомонетчиков, арестованы четверо

В понедельник, 6 декабря, полиция, сотрудники отделов по расследованию экономических преступлений (ЯЛАХ) и борьбы с мошенничеством, криминалисты и специалисты Банка Израиля провели операцию, в ходе которой было изъято оборудование для производства фальшивых монет, шаблоны и сырье.

Пресс-служба полиции сообщает, что фальшивые монеты производились в мастерской, принадлежащей жителю Ашдода. Вместе с хозяином мастерской были задержаны еще три человека. Во время обыска в домах подозреваемых также были обнаружены фальшивые монеты.

По данным расследования, преступная группа "отмывала деньги" через банковский счет. В общей сложности через счет прошло более 5 миллионов шекелей.

Подозреваемые были допрошены по подозрению в подделке денежных знаков, преступном заговоре, мошенничестве, хранении оборудования для производства фальшивых денег, налоговых преступлениях, отмывании денег. Срок задержания троих из подозреваемых продлен до 9 декабря, еще одного - до 8 декабря.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:37 Внимание, розыск: пропала 18-летняя Ор Мизрахи из Гило
16:29 Бени Ганц продемонстрировал в "твиттере" сооружение "из железа и бетона", защищающее Израиль от ХАМАСа на суше и в море
14:51 Глава МИД России в ближайшее воскресенье посетит Израиль
13:48 Задержан житель Палестинской автономии, ранивший мужчину в Тель-Авиве
13:45 В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля и президента Кипра
13:41 Началась запись на программы для одаренных детей
13:25 Суд продлил арест совладельца "Бейтара" Моше Хогега
12:50 На 40-й трассе грузовик насмерть сбил велосипедиста
12:14 В Лоде обстрелян автомобиль, тяжело ранены двое мужчин
11:44 Житель Беэр-Шевы приговорен к 8 месяцам общественных работ за угрозы в адрес Биньямина Нетаниягу
Загрузка...