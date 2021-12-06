Иерусалим:
13 - 17°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
14 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле6 декабря 2021 г., 12:38

"Дело 4000": Нир Хефец продолжил рассказывать, как его вынуждали стать государственным свидетелем

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Дело 4000": Нир Хефец продолжил рассказывать, как его вынуждали стать государственным свидетелем

6 декабря в окружном суде Иерусалима продолжился допрос Нира Хефеца, государственного свидетеля по "делу 4000", фигурантом которого является бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу. В настоящий момент Хефеца допрашивает Боаз Бен Цур, один из адвокатов Биньямина Нетаниягу. Допрос проходит при закрытых дверях, так как речь идет, в том числе, о темах, запрещенных к публикации.

Допрос касается методов, которые использовала полиция для того, чтобы вынудить Хефеца согласиться на роль государственного свидетеля.


В 2019 году газета "Едиот Ахронот" опубликовала сообщение, согласно которому Керен Бар Менахем, глава отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), получила анонимное письмо, в котором описывались незаконные методы, которые полиция использовала для того, чтобы вынудить Хефеца согласиться на роль госсвидетеля. В публикации говорилось, что Бар Менахем выдвинула крайне необычное требование: она сказала, что будет заниматься этим вопросом, только если автор анонимного письма сообщит свое имя.

Как сообщает сайт N12, в ходе заседания суда Хефец заявил, что эта информация соответствует действительности. Хефец утверждал, что просил встречи с юридическим советником правительства по теме, подробности которой запрещены к публикации. Однако разрешение на проведение такой встречи дано не было.

В ходе той части допроса Хефеца, которая проходила при открытых дверях, госсвидетель рассказал, что говорили ему следователи, добиваясь согласия на сотрудничество. "Ночь, которую ты пережил сегодня, может повторяться долгие годы. Твой сын получит погоны офицера, а ты этого не увидишь. Твоя дочь закончит университет, и тебя там не будет. Подумай о себе, подумай о своих близких, о своей жене", - сказал ему следователь.

В другом эпизоде ему было сказано: "Иногда нужно принимать решения, которые причиняют вред другим людям. Ты должен все хорошо взвесить. Подумай о семье, о близких. Мы с тобой не играем, а говорим языком улик. Ты будешь в шоке, когда все увидишь".


Ожидается, что допрос Нира Хефеца продлится еще несколько дней.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 01 декабря 2021
Нир Хефец рассказал, как его вынуждали стать государственным свидетелем по делам Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 ноября 2021
Начался допрос Нира Хефеца адвокатами Биньямина Нетаниягу
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:37 Внимание, розыск: пропала 18-летняя Ор Мизрахи из Гило
16:29 Бени Ганц продемонстрировал в "твиттере" сооружение "из железа и бетона", защищающее Израиль от ХАМАСа на суше и в море
14:51 Глава МИД России в ближайшее воскресенье посетит Израиль
13:48 Задержан житель Палестинской автономии, ранивший мужчину в Тель-Авиве
13:45 В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля и президента Кипра
13:41 Началась запись на программы для одаренных детей
13:25 Суд продлил арест совладельца "Бейтара" Моше Хогега
12:50 На 40-й трассе грузовик насмерть сбил велосипедиста
12:14 В Лоде обстрелян автомобиль, тяжело ранены двое мужчин
11:44 Житель Беэр-Шевы приговорен к 8 месяцам общественных работ за угрозы в адрес Биньямина Нетаниягу
Загрузка...