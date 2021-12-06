"Дело 4000": Нир Хефец продолжил рассказывать, как его вынуждали стать государственным свидетелем

6 декабря в окружном суде Иерусалима продолжился допрос Нира Хефеца, государственного свидетеля по "делу 4000", фигурантом которого является бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу. В настоящий момент Хефеца допрашивает Боаз Бен Цур, один из адвокатов Биньямина Нетаниягу. Допрос проходит при закрытых дверях, так как речь идет, в том числе, о темах, запрещенных к публикации.

Допрос касается методов, которые использовала полиция для того, чтобы вынудить Хефеца согласиться на роль государственного свидетеля.

В 2019 году газета "Едиот Ахронот" опубликовала сообщение, согласно которому Керен Бар Менахем, глава отдела по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), получила анонимное письмо, в котором описывались незаконные методы, которые полиция использовала для того, чтобы вынудить Хефеца согласиться на роль госсвидетеля. В публикации говорилось, что Бар Менахем выдвинула крайне необычное требование: она сказала, что будет заниматься этим вопросом, только если автор анонимного письма сообщит свое имя.

Как сообщает сайт N12, в ходе заседания суда Хефец заявил, что эта информация соответствует действительности. Хефец утверждал, что просил встречи с юридическим советником правительства по теме, подробности которой запрещены к публикации. Однако разрешение на проведение такой встречи дано не было.

В ходе той части допроса Хефеца, которая проходила при открытых дверях, госсвидетель рассказал, что говорили ему следователи, добиваясь согласия на сотрудничество. "Ночь, которую ты пережил сегодня, может повторяться долгие годы. Твой сын получит погоны офицера, а ты этого не увидишь. Твоя дочь закончит университет, и тебя там не будет. Подумай о себе, подумай о своих близких, о своей жене", - сказал ему следователь.

В другом эпизоде ему было сказано: "Иногда нужно принимать решения, которые причиняют вред другим людям. Ты должен все хорошо взвесить. Подумай о семье, о близких. Мы с тобой не играем, а говорим языком улик. Ты будешь в шоке, когда все увидишь".