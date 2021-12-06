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NEWSru.co.il :: В Израиле6 декабря 2021 г., 20:44

7 декабря на севере Израиля и на границе с Иорданией пройдут учения ЦАХАЛа

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
7 декабря на севере Израиля и на границе с Иорданией пройдут учения ЦАХАЛа

Во вторник, 7 декабря, начнутся учения 417-й территориальной бригады "Хативат а-Бакаа вэ а-Амаким".

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в зоне проведения учений будет наблюдаться высокая концентрация военных и армейской техники.

Целью учений - повышение боеготовности сил ЦАХАЛа на юге Израиля и на южных границах. Учения являются плановыми. Учения продлятся до среды, 8 декабря.

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