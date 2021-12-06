7 декабря на севере Израиля и на границе с Иорданией пройдут учения ЦАХАЛа

Целью учений - повышение боеготовности сил ЦАХАЛа на юге Израиля и на южных границах. Учения являются плановыми. Учения продлятся до среды, 8 декабря.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в зоне проведения учений будет наблюдаться высокая концентрация военных и армейской техники.

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