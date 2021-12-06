Эдуард Качура обвинен в преднамеренном убийстве Литаль Яэль Мельник

В понедельник, 6 декабря, в окружном суде в Хайфе ранее не судимому 49-летнему Эдуарду Качуре было предъявлено обвинение в убийстве 17-летней Литаль Яэль Мельник при отягчающих обстоятельствах.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый познакомился с Литаль Яэль Мельник, когда она находилась в психиатрической больнице "Маале а-Кармель" в Тират-Кармеле, где он работал медбратом. В беседах с пациенткой Качура говорил о своих чувствах к ней, а после того, как девушка выписалась, между ними возникли личные отношения и сексуальная связь. Эти отношения, по данным прокуратуры, длились около полугода. В течение этого периода девушка часто не приходила домой и проводила время с Качурой. О связи стало известно, и Качуре было в судебном порядке запрещено приближаться к Мельник, но отношения между мужчиной и девушкой не были прерваны. Следствием было установлено, что 1 октября 2021 года Литаль Мельник приехала в дом Эдуарда Качуры, где они пробыли вместе многие часы. Когда полиция прибыла к месту жительства Качуры, разыскивая Мельник, он не открыл дверь. Затем, после того, как полицейские ушли, Качура и Мельник вышли прогуляться, на строительной площадке они вырыли "могилу", в которую девушка легла, а Качура забросал ее землей, передав ей трубку для дыхания. Затем, как утверждается в обвинительном заключении, Качура преднамеренно засыпал ее песком и гравием, а потом вынул трубку, лишив жертву возможности дышать, что привело к смерти девушки.

В обвинении подчеркивается, что убийство было умышленным и жестоким.

Прокуратура просит суд о продлении содержания Эдуарда Качуры под стражей до вынесения ему приговора.

Отметим, что ранее Качура утверждал, что любил Литаль Мельник и не желал ее смерти. По его версии, засыпание землей в "могиле" было психотерапевтическими действиями.

Суд 13 раз продлевал срок содержания Качуры под стражей. Но предъявление обвинения затягивалось, при этом прокуратура ссылалась на то, что следствием не было предоставлено достаточных доказательств вины подозреваемого. Решение об обвинении Качуры в преднамеренном убийстве при отягчающих обстоятельствах было вынесено после вмешательства государственного прокурора Амита Айсмана.

Рут Мельник, сестра погибшей, рассказывала "Кан", что Литаль была "особенной девушкой" и "бунтаркой". По ее словам, хотя в последнее время наступило ухудшение, ее сестра за несколько дней до гибели начала учиться в интернате "Эден" в Кармии (около Ашкелона) и рассчитывала получить аттестат зрелости.

30 сентября Литаль Мельник рассказала своим соученикам в интернате об интимных отношениях со взрослым мужчиной (речь шла о подозреваемом). Она говорила, что рассталась с ним, теперь ей очень тяжело, и она снова хочет встретиться с ним. На следующий день подруги звонили Литаль около полудня, и та ответила, а вскоре она отправила сообщение своей бабушке, написав, что направляется к ней в Ор-Акиву. Больше она ни с кем из близких на связь не выходила. 1 октября было подано заявление в полицию, был объявлен розыск, в субботу, 2 октября, на строительной площадке, недалеко от Хай-парка Кирьят-Моцкина было найдено тело погибшей.