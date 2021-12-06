Названо имя водителя, застреленного на КПП Теэним после совершения автомобильного теракта

Палестинское агентство Maan назвало имя водителя, совершившего минувшей ночью наезд на охранника на КПП Теэним (между Туль-Каремом и Тайбэ, в Самарии). Водитель был застрелен.

По данным Maan, имя убитого: Мухаммад Нидаль Юнис Муса из Шхема. Агентство пишет, что ему было 16 лет. В израильских СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности сообщалось, что убитому было 15 лет.

В ночь на понедельник, 6 декабря, на контрольно-пропускном пункте Теэним (между Туль-Каремом и Тайбэ, в Самарии) автомобиль, следовавший со стороны Палестинской автономии на высокой скорости, сбил одного из охранников и тяжело травмировал его. Другие охранники открыли огонь по водителю, он был смертельно ранен.

По оценкам служб безопасности, речь идет о преднамеренном автомобильном теракте.

Пострадавший охранник, мужчина 34 лет, доставлен в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомере. Его состояние первоначально оценивалось как тяжелое, но стабильное. Утром из больницы сообщили, что состояние пострадавшего улучшилось до средней тяжести.

Водителя автомобиля, совершившего наезд, доставили в больницу "Меир" в Кфар-Сабе, где врачи констатировали его смерть.

По приказу министра обороны были усилены меры безопасности в Иудее и Самарии.