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NEWSru.co.il :: В Израиле6 декабря 2021 г., 13:09

Полиция впервые допросила активиста общины ЛГБТ Галя Оховски, подозреваемого в сексуальных преступлениях

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Полиция впервые допросила активиста общины ЛГБТ Галя Оховски, подозреваемого в сексуальных преступлениях

Галь Оховски, один из наиболее известных представителей общины ЛГБТ, был допрошен полицией по подозрению в совершении сексуальных преступлений.

Полиция допросила Оховски через несколько недель после публикации свидетельств нескольких мужчин, которые утверждали, что в разные годы он навязывал им интимные отношения. Один из мужчин подал официальную жалобу в полицию, что и привело к тому, что полицейские управления "Яркон" явились в дом к Оховски и потребовали от него явиться на допрос. Суд издал запрет на публикацию каких-либо подробностей, способных идентифицировать кого-либо из пострадавших.

Приближенные Оховски сообщили, что он намерен оказать содействие в том, что назвал выяснением обстоятельств дела (не использовал слово "следствие"). "Когда картина прояснится полностью, станет очевидно, что никаких преступлений совершено не было", - заявляют в окружении Оховски.


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Еще один мужчина сообщил, что был жертвой сексуального насилия со стороны Галя Оховски
 

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