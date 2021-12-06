Полиция впервые допросила активиста общины ЛГБТ Галя Оховски, подозреваемого в сексуальных преступлениях

Галь Оховски, один из наиболее известных представителей общины ЛГБТ, был допрошен полицией по подозрению в совершении сексуальных преступлений.

Полиция допросила Оховски через несколько недель после публикации свидетельств нескольких мужчин, которые утверждали, что в разные годы он навязывал им интимные отношения. Один из мужчин подал официальную жалобу в полицию, что и привело к тому, что полицейские управления "Яркон" явились в дом к Оховски и потребовали от него явиться на допрос. Суд издал запрет на публикацию каких-либо подробностей, способных идентифицировать кого-либо из пострадавших.

Приближенные Оховски сообщили, что он намерен оказать содействие в том, что назвал выяснением обстоятельств дела (не использовал слово "следствие"). "Когда картина прояснится полностью, станет очевидно, что никаких преступлений совершено не было", - заявляют в окружении Оховски.