СМИ: Беннет и Горовиц обсуждают отмену карантина после возвращения из-за границы для вакцинированных

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", глава правительства Нафтали Беннет и министр здравоохранения Ницан Горовиц обсуждают возможность изменения правил для израильтян, возвращающихся из-за границы.

По данным "Кан", может быть отменен карантин для полностью вакцинированных или переболевших граждан, возвращающихся из "желтых" и "оранжевых" стран. В настоящее время они должны находиться на самоизоляции в течение трех дней и могут завершить карантин после отрицательного теста на коронавирус.

При этом лица, не прошедшие вакцинацию должны будут находиться в карантине семь дней и смогут выйти из режима самоизоляции после двух отрицательных PCR-тестов.