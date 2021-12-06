В WhatsApp функция исчезающих сообщений теперь включена по умолчанию

В понедельник, 6 декабря, разработчики WhatsApp представили обновленную версию функции "исчезающие сообщения". Теперь пользователь может настроить время, которое сообщение будет храниться в телефоне перед тем, как исчезнуть.

В ноябре 2020 года в мессенджере для обмена мгновенными сообщениями, которым пользуются более 2 миллиардов пользователей по всему миру, впервые появилась функция "исчезающих сообщений". "Мы хотим, чтобы ваши чаты в WhatsApp были как можно больше похожи на живое общение, а это значит, что их необязательно хранить вечно. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp", - так представляли разработчики новую фичу. Сообщения с включенной функций "жили" на телефоне неделю, после чего исчезали. Изменить срок их жизни было невозможно. По умолчанию функция "исчезающие сообщения" была отключена.

6 декабря 2021 года компания внесла изменения. Теперь пользователей может выбрать, сколько времени будет храниться сообщение - 24 часа, неделю или 90 дней. Эта функция включена по умолчанию для всех новых индивидуальных чатов. Если вам необходимо, чтобы сообщения хранились на телефоне - "исчезновение" необходимо отключить.

На сайте WhatsApp отмечается, что новая настройка не затронет сообщения, которые были отправлены или получены до запуска новой функции.

Надо иметь в виду, что при ответе исходное сообщение цитируется. Если ответить на исчезающее сообщение, его процитированное содержание может оставаться в чате и по истечении указанного срока. Если переслать исчезающее сообщение в чат, в котором функция исчезающих сообщений отключена, в этом чате оно не исчезнет.

Если пользователь создаст резервную копию до исчезновения сообщения, сообщение будет сохранено в этой копии. Исчезающие сообщения исчезнут, когда пользователь восстановить историю чата из резервной копии.

Сами разработчики советуют пользоваться исчезающими сообщениями при общении только с людьми, которым вы доверяете.