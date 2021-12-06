Иерусалим:
13 - 17°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
14 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле6 декабря 2021 г., 21:05

В WhatsApp функция исчезающих сообщений теперь включена по умолчанию

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В WhatsApp функция исчезающих сообщений теперь включена по умолчанию

В понедельник, 6 декабря, разработчики WhatsApp представили обновленную версию функции "исчезающие сообщения". Теперь пользователь может настроить время, которое сообщение будет храниться в телефоне перед тем, как исчезнуть.

В ноябре 2020 года в мессенджере для обмена мгновенными сообщениями, которым пользуются более 2 миллиардов пользователей по всему миру, впервые появилась функция "исчезающих сообщений". "Мы хотим, чтобы ваши чаты в WhatsApp были как можно больше похожи на живое общение, а это значит, что их необязательно хранить вечно. В связи с этим мы рады представить вам режим исчезающих сообщений в WhatsApp", - так представляли разработчики новую фичу. Сообщения с включенной функций "жили" на телефоне неделю, после чего исчезали. Изменить срок их жизни было невозможно. По умолчанию функция "исчезающие сообщения" была отключена.

6 декабря 2021 года компания внесла изменения. Теперь пользователей может выбрать, сколько времени будет храниться сообщение - 24 часа, неделю или 90 дней. Эта функция включена по умолчанию для всех новых индивидуальных чатов. Если вам необходимо, чтобы сообщения хранились на телефоне - "исчезновение" необходимо отключить.


На сайте WhatsApp отмечается, что новая настройка не затронет сообщения, которые были отправлены или получены до запуска новой функции.

Надо иметь в виду, что при ответе исходное сообщение цитируется. Если ответить на исчезающее сообщение, его процитированное содержание может оставаться в чате и по истечении указанного срока. Если переслать исчезающее сообщение в чат, в котором функция исчезающих сообщений отключена, в этом чате оно не исчезнет.

Если пользователь создаст резервную копию до исчезновения сообщения, сообщение будет сохранено в этой копии. Исчезающие сообщения исчезнут, когда пользователь восстановить историю чата из резервной копии.

Сами разработчики советуют пользоваться исчезающими сообщениями при общении только с людьми, которым вы доверяете.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:37 Внимание, розыск: пропала 18-летняя Ор Мизрахи из Гило
16:29 Бени Ганц продемонстрировал в "твиттере" сооружение "из железа и бетона", защищающее Израиль от ХАМАСа на суше и в море
14:51 Глава МИД России в ближайшее воскресенье посетит Израиль
13:48 Задержан житель Палестинской автономии, ранивший мужчину в Тель-Авиве
13:45 В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля и президента Кипра
13:41 Началась запись на программы для одаренных детей
13:25 Суд продлил арест совладельца "Бейтара" Моше Хогега
12:50 На 40-й трассе грузовик насмерть сбил велосипедиста
12:14 В Лоде обстрелян автомобиль, тяжело ранены двое мужчин
11:44 Житель Беэр-Шевы приговорен к 8 месяцам общественных работ за угрозы в адрес Биньямина Нетаниягу
Загрузка...