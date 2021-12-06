Иерусалим:
13 - 17°
Тель-Авив:
16 - 21°
Эйлат:
14 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле6 декабря 2021 г., 08:07

Законопроект депутата Бардач-Яловой: услуги перевода на понятный язык во всех госучреждениях

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Законопроект депутата Бардач-Яловой: услуги перевода на понятный язык во всех госучреждениях

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Элина Бардач-Ялова подала законопроект об оказании услуг гражданам на иностранных языках в государственных учреждениях.

В соответствии с законопроектом, во всех государственных учреждениях граждане Израиля будут иметь право получить бесплатные услуги переводчика на русский, английский, амхарский и французский язык. Речь идет о министерствах, местных органах власти, службе национального страхования ("Битуах леуми"), налоговых органах и т.д.

Как отмечает пресс-служба НДИ, на данный момент не существует регулируемой законодательством упорядоченной системы предоставления услуг перевода на понятный для репатриантов язык в государственных учреждениях. Некоторые госучреждения по закону обязаны обеспечивать гражданам доступные услуги. Остальные либо делают перевод на добровольных началах, и далеко не всегда, а некоторые не делают этого вообще.


"Репатрианты, недостаточно владеющие ивритом, имеют полное право получать полноценное обслуживание в госучреждениях. Представленный мною законопроект наведет порядок и устранит пробелы в упомянутой выше сфере и поможет всем гражданам Израиля в полной мере и на равной основе реализовать свои права", – подчеркнула депутат Элина Бардач-Ялова.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:37 Внимание, розыск: пропала 18-летняя Ор Мизрахи из Гило
16:29 Бени Ганц продемонстрировал в "твиттере" сооружение "из железа и бетона", защищающее Израиль от ХАМАСа на суше и в море
14:51 Глава МИД России в ближайшее воскресенье посетит Израиль
13:48 Задержан житель Палестинской автономии, ранивший мужчину в Тель-Авиве
13:45 В Иерусалиме состоялась встреча премьер-министра Израиля и президента Кипра
13:41 Началась запись на программы для одаренных детей
13:25 Суд продлил арест совладельца "Бейтара" Моше Хогега
12:50 На 40-й трассе грузовик насмерть сбил велосипедиста
12:14 В Лоде обстрелян автомобиль, тяжело ранены двое мужчин
11:44 Житель Беэр-Шевы приговорен к 8 месяцам общественных работ за угрозы в адрес Биньямина Нетаниягу
Загрузка...