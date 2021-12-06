Законопроект депутата Бардач-Яловой: услуги перевода на понятный язык во всех госучреждениях

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Элина Бардач-Ялова подала законопроект об оказании услуг гражданам на иностранных языках в государственных учреждениях.

В соответствии с законопроектом, во всех государственных учреждениях граждане Израиля будут иметь право получить бесплатные услуги переводчика на русский, английский, амхарский и французский язык. Речь идет о министерствах, местных органах власти, службе национального страхования ("Битуах леуми"), налоговых органах и т.д.

Как отмечает пресс-служба НДИ, на данный момент не существует регулируемой законодательством упорядоченной системы предоставления услуг перевода на понятный для репатриантов язык в государственных учреждениях. Некоторые госучреждения по закону обязаны обеспечивать гражданам доступные услуги. Остальные либо делают перевод на добровольных началах, и далеко не всегда, а некоторые не делают этого вообще.

"Репатрианты, недостаточно владеющие ивритом, имеют полное право получать полноценное обслуживание в госучреждениях. Представленный мною законопроект наведет порядок и устранит пробелы в упомянутой выше сфере и поможет всем гражданам Израиля в полной мере и на равной основе реализовать свои права", – подчеркнула депутат Элина Бардач-Ялова.