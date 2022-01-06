"Уберись с глаз долой". Политики продолжают обсуждать грубость Беннета

В политической системе продолжается скандал, вызванный инцидентом, происшедшим в Кнессете 4 января. В ходе перепалки в зале заседаний, Нафтали Беннет крикнул депутату Орит Струк ("Ционут Датит"): "Уберись с глаз долой" (עופי לי מהעיניים).

Инцидент произошел в ходе голосования по законопроекту об электричестве. В ходе обсуждения, оппозиция представили поправку, в соответствии с которой к сети электрической компании "Хеврат Хашмаль" будут подключены и еврейские населенные пункты в Иудее и Самарии, построенные без предварительного разрешения. Коалиция провалила эту поправку и депутаты от партии "Ямина" голосовали против нее. После этого разразился скандал. "Я обратилась к Нафтали Беннету и сказала, что ему должно быть стыдно. Он сидит в своем кресле премьер-министра благодаря голосам людей, живущих в этих поселениях. Он обещал, что на первом заседании правительства придаст им официальный статус", - рассказала в эфире "Кан РЭКА" депутат Орит Струк о том, что произошло в зале заседаний Кнессета. По ее словам, именно в ответ на это обращение Беннет рявкнул "Уберись с глаз долой". "Меня потрясло то что произошло. Даже не столько слова, сколько интонация, бешеный взгляд. Я давно знакома с Нафтали Беннетом, мы очень долго работали вместе, и я никогда не видела его в таком состоянии. Я считаю, что его вспышка была направлена не против меня. Он хочет, чтобы все его прошлое, вся идеология, которой он следовал, все то, во что он верил, убралось с глаз долой", - добавила Струк.

В свою очередь, генеральный директор партии "Ямина" Стелла Вайнштейн заявила в эфире "Кан РЭКА", что вспышка премьер-министра стала естественной человеческой реакцией на подстрекательство со стороны оппозиции. "30 человек кричали на премьер-министра, каждый день он, Нир Орбах и другие подвергаются угрозам, оскорблениям", - сказала она. По словам Стеллы Вайнштейн, уже на следующей неделе состоится обсуждение вопроса о будущем еврейских поселений, построенных без предварительного разрешения.

В "Ликуде" поспешили обвинить Нафтали Беннета в унижении женщин. "Ликуд осуждает грубые нападки и мизогинию Беннета по отношению к депутату Орит Струк. Потеря самоконтроля Беннета не оправдывает позорное отношение к депутату Кнессета", - сказал Нетаниягу.

В МЕРЕЦ, вопреки обыкновению, не стали защищать женщину, подвергшуюся нападкам. "Высказывание Беннета не было особо эстетичным, но давайте честно признаемся, оно было в известной степени несущественным", - заявила глава фракции МЕРЕЦ Тамар Зандберг.

Сам Беннет заявил в беседах с приближенными, что вступил в перепалку с депутатами от оппозиции, чтобы оказать поддержку своим товарищам по фракции. "Я хочу, чтобы они видели, что я готов и словесно, и физически их поддержать", - заявил Беннет.