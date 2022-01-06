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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 11:21

Нетаниягу: "Беннет обязан уволить Яира Голана"

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Нетаниягу: "Беннет обязан уволить Яира Голана"

Глава парламентской оппозиции Биньямин Нетаниягу прокомментировал высказывание заместителя министра экономики Яира Голана, назвавшего поселенцев Хомеша недочеловеками.

Поселенцы в Иудее и Самарии не "нелюди", как назвал их сегодня замминистра Яир Голан, член правительства Беннета. Поселенцы являются сионистами-первопроходцами, живущими на землях наших праотцев. После этого позорного высказывания, с использованием терминологии нацистов против еврейского народа, Беннет обязан уволить Яира Голана сегодня же", - заявил Нетаниягу.

Сам Яир Голан, назвавший в эфире Парламентского телеканала поселенцев Хомеша недочеловеками, поспешил разъяснить свою позицию. "Я говорил о тех, кто оскверняет могилы, нападают на ни в чем неповинных людей, громит чужое имущество. Как правильно относиться к таким людям? Как правильно называть таких людей? Пришло время сказать правду: это не мой иудаизм", - сказал Голан.


Из Совета еврейских поселений передали следующее: ""Этот человек, кажется, утратил самообладание и здравомыслие. Заместитель министра Яир Голан, известный своими смутными и расистскими высказываниями, снова отличился. Премьер-министр Нафтали Беннет, осудить слова заместителя министра, недостаточно! Мы просим предпринять меры против дикого подстрекательства в вашем правительстве против жителей Иудеи и Самарии. Мы не дадим превратить их и основателей Хомеша в козлов отпущения народных избранников".

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 января 2022
Яир Голан: "Поселенцы Хомеша - недочеловеки"

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