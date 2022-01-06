В Иерусалиме не поставленный на ручник автобус сбил женщину и двух детей

На улице Шмуэль а-Нави в Иерусалиме не поставленный на ручник автобус, начав скатываться вниз по улице, сбил женщину и двух шестилетних девочек. Он остановился только после того, как уперся в стену.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 50-летняя женщина получила тяжелые травмы, обе девочки травмированы легко. Пострадавшие доставлены в больницу "Араса Ар-Цофим".

Дорожная полиция расследует обстоятельства происшествия.