ЦАХАЛ объявил о намерении разрушить дом еще одного террориста, причастного к убийству Йегуды Диментмана

Утром в четверг, 6 января, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что военные уведомили семью еще одного террориста, задержанного по обвинению в причастности к убийству Йегуды Диментмана, о том, что их дом будет разрушен. Владельцы дома имеют возможность подать апелляцию.

Напомним, что в ночь на 20 декабря в деревне Силат аль-Харатия (около 10 км к северо-западу от Дженина) бойцы ЦАХАЛа разметили для дальнейшего разрушения дом террористов, задержанных по подозрению в причастности к теракту, в результате которого в районе Хомеша 16 декабря был убит Йегуда Диментман, житель поселка Шавей-Шомрон, и еще двое израильтян были ранены. В ходе проведения операции была перестрелка. Никто из израильтян не пострадал.

По данным агентства Maan, военные разметили для дальнейшего разрушения дом Ахмада Мухаммада Ясина Джарадата, отца Райята и Омара Джарадатов, которые подозреваются в убийстве Йегуды Диментмана.

Ранее сообщалось о задержании четверых подозреваемых в причастности к теракту и двоих жителей Силат аль-Харатия, подозреваемых в помощи террористам.

Ответственность за теракт взял на себя "Исламский джихад".