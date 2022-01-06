Иерусалим:
9 - 15°
Тель-Авив:
10 - 19°
Эйлат:
12 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 15:21

В Самарии столкнулись несколько автомобилей, не менее семи погибших

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В Самарии столкнулись несколько автомобилей В Самарии столкнулись несколько автомобилей

В четверг, 6 января, на перекрестке Пацаэль в Самарии, на стыке 90-й и 505-й трасс, столкнулись несколько автомобилей (в том числе грузовик). По предварительным данным, погибли не менее семи человек (все были жителями Палестинской автономии).

Еще два человека (18-20) получили тяжелые травмы, один из них в критическом состоянии. Кроме того, мужчина примерно 30 лет получил травмы средней тяжести.

Пострадавшие на военных вертолетах доставлены в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 января 2022
На 443-й трассе автомобиль насмерть сбил человека

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:37 Вертолет ЦАХАЛа совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности
16:28 В Иерусалиме не поставленный на ручник автобус сбил женщину и двух детей
16:20 28 машинистов "Ракевет Исраэль" ушли на больничный. Сбои в движении поездов
15:58 Нахман Аш: через неделю в Израиле будет 50 тысяч новых зараженных в день
15:43 Минздрав рекомендует отменить список "красных" стран
15:21 В Самарии столкнулись несколько автомобилей, не менее семи погибших
13:09 В Галилее случайной пулей убит четырехлетний ребенок
12:36 Заава Гальон: "Хватит требовать от нас осуждений"
12:07 "Уберись с глаз долой". Политики продолжают обсуждать грубость Беннета
11:47 Верховный суд увеличил тюремный срок Аврааму Наникашвили, осужденному за подкуп Биньямина Бен-Элиэзера
Загрузка...