В Самарии столкнулись несколько автомобилей, не менее семи погибших

В четверг, 6 января, на перекрестке Пацаэль в Самарии, на стыке 90-й и 505-й трасс, столкнулись несколько автомобилей (в том числе грузовик). По предварительным данным, погибли не менее семи человек (все были жителями Палестинской автономии).

Еще два человека (18-20) получили тяжелые травмы, один из них в критическом состоянии. Кроме того, мужчина примерно 30 лет получил травмы средней тяжести.

Пострадавшие на военных вертолетах доставлены в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем".