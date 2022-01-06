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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 10:16

Яир Голан: "Поселенцы Хомеша - недочеловеки"

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Яир Голан: "Поселенцы Хомеш - недочеловеки"

Заместитель министра экономики Яир Голан (МЕРЕЦ), выступая в эфире Парламентского телеканала, заявил, что поселенцы, находящиеся в Хомеш, являются недочеловеками.

"Они испортили еврейский народ. Надо их вышвырнуть оттуда как можно скорее", - добавил Голан.

Премьер-министр Нафтали Беннет резко осудил слова Яира Голана. "Это ужасающие, возмутительные, обобщающие заявления, граничащие с кровавым наветом. Поселенцы - это "халуцим" нашего времени", - добавил Беннет. В то же время в политической системе убеждены, что Беннет не уволит Голана с поста заместителя министра.

Накануне в эфире радиостанции "Кан РЭКА" исполняющая обязанности генерального секретаря организации "Шалом Ахшав" заявила, что поселенцы Хомеша являются одним из самых агрессивных и чаще всего нападающих на арабов. "Из-за них льется кровь", - сказала Дана Милс.


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