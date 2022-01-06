МИД Израиля рекомендовал воздержаться от поездок в Казахстан

В четверг, 6 января, министерство иностранных дел Израиля опубликовало официальную рекомендацию воздержаться от поездок в Казахстан в связи с проходящими в стране антиправительственными демонстрациями.

"Гражданам Израиля, планирующим поездку в Казахстан, мы рекомендуем проявить осторожность и отказаться от поездки, если она не носит неотложного характера. Израильтянам, находящимся в данный момент в Казахстане, рекомендуется избегать мест массового скопления людей, ограничить свои передвижения и поездки, и, если это возможно, перейти на удаленный режим работы. Также рекомендуется следовать указаниями местных властей и сил безопасности", - говорится в сообщении МИДа.

На сайте МИДа также указывается, что вечером 5 января из аэропорта Алма-Аты вылетел специальный рейс, организованный посольством Израиля для эвакуации израильтян. Специальным рейсом Israir были доставлены в Израиль 30 человек, десять из которых являются новыми репатриантами.