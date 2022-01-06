С 9 января в школах и детских садах прекращают действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс"

В четверг, 6 января, министерства здравоохранения и просвещения объявили, что с воскресенья, 9 января, в учебных заведениях прекращают действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения будут распространяться общие карантинные меры.

Согласно достигнутой договоренности, школы продолжат фронтальное обучение. Отменяется правило, согласно которому в "красных" и "оранжевых" городах классы, в которых привиты менее 70% учеников, переходят на дистанционное обучение.

В случае болезни учащегося или педагога, в классе будут действовать общие карантинные правила:

- привитые и переболевшие должны сделать тест на антиген либо в домашних условиях, либо в пункте проверки. Если домашний тест дал положительный результат - необходимо сделать экспресс-тест в пункте проверки. Если и он окажется положительным, то следует соблюдать карантин в течение 10 дней, и получить справку от врача. Делать тест для выхода из карантина не надо.

- при отрицательном результате теста привитые и переболевшие школьники не должны соблюдать карантин.

- непривитые должны сделать тест в пункте проверки. При отрицательном тесте - срок карантина составляет 7 дней. При положительном - 10 дней.



Минздрав обращает внимание родителей на то, что ребенок, сделавший одну из трех прививок, считается невакцинированны, и он не освобождается от карантина в случае контакта с заболевшим.

Педагоги должны иметь "зеленый сертификат", либо предъявить отрицательный результат теста. Это же правило распространяется на родителей и других посетителей.

Остается в силе требование находиться в защитных масках в стенах учебных заведений.

Окружной врач министерства здравоохранения наделяется полномочиями принимать решение о закрытии учебного заведения в случае вспышки заболеваемости.

Высшие учебные заведения продолжат работать в соответствии с "зеленым стандартом". Непривитые студенты должны будут предъявить результат антиген-теста, который будет действителен 84 часа.

Ответственные за борьбу с эпидемией в учебных заведениях будут делать антиген-тесты школьникам

Школьники и педагоги, контактировавшие с заразившимся, смогут сделать антиген-тест в стенах учебного заведения. Тесты будут проводить ответственные за борьбу с эпидемией.

Отменяются правила, действовавшие ранее в специальных учебных заведениях и в кружках.

Коронавирус в Израиле. Статистика

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1440771 зараженных (+17482 за сутки; указана разница между показателями утренних отчетов за 6 января и 5 января; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 16115 зараженных).

В настоящий момент заражены 72034 человек (+14176 за сутки).

8253 заболевших COVID-19 умерли (+6 за сутки).

1360484 выздоровели после заражения коронавирусом (+3300 за сутки).

За последние сутки проведены 218955 тестов. В 7,89% случаев выявлялся коронавирус.

307 заболевших в больницах (+22 за сутки), прочие выздоравливают в специально оборудованных отелях или в домашних условиях.

Состояние 134 пациентов (+9 за сутки; 0,2% от текущего числа зараженных) оценивается врачами как тяжелое, 51 (+5) из них в критическом состоянии, 41 (+3) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 1,99 (самый высокий с июня 2021 года).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 41% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет И только 9% – старше 60 лет. Доля зараженных детей и подростков постепенно сокращается, при этот растет доля зараженных в возрастной категории 20-59 лет. 66% тяжелобольных старше 60 лет.

Вакцинация

2 января было объявлено о начале четвертого этапа вакцинации против коронавируса всех граждан старше 60 лет, если после третьей прививки прошло более четырех месяцев. Ранее четвертую дозу вакцины начали получать медработники.

По данным минздрава Израиля на 6 января, первую дозу вакцины против коронавируса получили 6604512 человек (71% населения страны), вторую дозу – 5947682 человек (64% населения страны). 4295564 человек привиты третьей дозой (46% населения страны).

23 ноября началась вакцинация детей в возрастной группе 5-11 лет, этот процесс идет медленно, хотя после начала вакцинации в школах темпы повысились.

Вакцинированы полностью (то есть получили не менее двух прививок и после последней прошло менее полугода): в возрастной категории 90+ – 79% граждан, в категории 80-89 – 87%, 70-79 – 89%, 60-69 – 86%, 50-59 – 82%, 40-49 – 78%, 30-39 – 72%, 20-29 – 69%, 16-19 – 67%, 12-15 – 59%, 5-11 – 10% (первую прививку получили 20% детей этого возраста).

Действует программа "Прививка на дому", цель которой устранить социальную несправедливость в отношении жителей периферии и населенных пунктов с низким социально-экономическим статусом.