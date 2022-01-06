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Тель-Авив:
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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 05:52

Прогноз погоды на 6 января: солнечно, повышение температуры

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Прогноз погоды на 6 января: солнечно, повышение температуры

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 6 января, температура немного повысится. Будет солнечно. Без осадков. Вечером – незначительная облачность.

В Иерусалиме – 9-15 градусов, в Тель-Авиве – 10-19, в Хайфе – 12-19, в Эйлате – 12-24, в Беэр-Шеве – 7-21, в Мицпе-Рамоне – 6-14, на побережье Мертвого моря – 14-21, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-18, в Ариэле – 9-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-23, на Голанских высотах – 9-20.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 40-70 см.


На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В пятницу-субботу температура повысится, будет солнечно. В воскресенье температура немного понизится.

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