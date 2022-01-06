Во время свадьбы криминального авторитета в зал торжеств в Реховоте была брошена граната

Вечером 6 января рядом с залом торжеств в Реховоте прогремел взрыв. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что была оказана помощь шестерым пострадавшим.

20-летняя женщина была ранена осколками и взрывной волной, полученные ею ранения медики оценивают как средней тяжести. Она была доставлена в больницу "Каплан". Остальные пострадавшие получили легкие травмы или нуждались в помощи для выхода из шокового состояния.

По информации сайта "Мако", в момент взрыва в зале торжеств праздновал свою свадьбу криминальный авторитет. Издание не называет фамилию жениха, но отмечает, что он фигурирует в нескольких крупных делах, расследуемых ЯМАР центрального округа, а также полицией южного округа.