Иностранцы, привитые вакциной "Спутник V", смогут въехать в Израиль

Иностранные туристы, привитые российской вакциной "Спутник V", смогут с 9 января въезжать в Израиль, несмотря на заявления израильского минздрава о нехватке данных об эффективности "Спутника" против штамма "омикрон".

Схема въезда в Израиль российских туристов пока останется прежней - в аэропорту имени Бен-Гуриона они должны будут сделать, помимо ПЦР-теста, серологическую проверку, и только после получения положительной серологии смогут выйти из карантина.

Об этом сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на свои источники, которые заявляют, что Израиль не хочет афишировать это решение, чтобы не вызвать наплыв привитых "Спутником" туристов.

Источники редакции NEWSru.co.il в министерстве туризма подтвердили эту информацию, объяснив, что разрешение для привитых "Спутником" было дано, чтобы дать возможность израильтянам, семьи которых остались в России, увидеть своих родных. Однако, поскольку "Спутник" все еще не признан ВОЗ и есть очень мало информации об эффективности этой вакцины против "омикрона", в Израиле опасаются наплыва туристов из России, поэтому приняли решение обойтись без рекламных кампаний для привлечения российских туристов.

Пресс-служба министерства здравоохранения пока не комментирует эту информацию.