Житель Нетании погиб из-за короткого замыкания в квартире

Пожарные, вызванные на возгорание в жилом доме на улице а-Рав Кук в Нетании, вынесли из огня пожилого мужчину и передали его медикам службы скорой помощи МАДА.

Несмотря на усилия медиков, пострадавший вскоре скончался. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Следователь пожарной охраны установил, что возгорание, произошедшее в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома, стало следствием короткого замыкания в одном из электроприборов.