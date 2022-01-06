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NEWSru.co.il :: В Израиле6 января 2022 г., 07:14

Житель Нетании погиб из-за короткого замыкания в квартире

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Житель Натании погиб из-за короткого замыкания в квартире

Пожарные, вызванные на возгорание в жилом доме на улице а-Рав Кук в Нетании, вынесли из огня пожилого мужчину и передали его медикам службы скорой помощи МАДА.

Несмотря на усилия медиков, пострадавший вскоре скончался. Причиной смерти стало отравление угарным газом.

Следователь пожарной охраны установил, что возгорание, произошедшее в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома, стало следствием короткого замыкания в одном из электроприборов.

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