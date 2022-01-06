Житель Нетании погиб из-за короткого замыкания в квартире
Пожарные, вызванные на возгорание в жилом доме на улице а-Рав Кук в Нетании, вынесли из огня пожилого мужчину и передали его медикам службы скорой помощи МАДА.
Несмотря на усилия медиков, пострадавший вскоре скончался. Причиной смерти стало отравление угарным газом.
Следователь пожарной охраны установил, что возгорание, произошедшее в квартире на четвертом этаже четырехэтажного дома, стало следствием короткого замыкания в одном из электроприборов.
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