В суд подано обвинительное заключение против депутата Кнессета Давида Битана

Во вторник, 6 июля, прокуратура передала в суд обвинительное заключение против депутата Кнессета от "Ликуда" Давида Битана, касающееся правонарушений, допущенных в период его работы в мэрии Ришон ле-Циона.

Согласно данным расследования, с 2011 по 2017 год Давид Битан, а также бывший мэр Ришон ле-Циона Давид Цур и бывший вице-мэр Тель-Авива Арнон Гилади получили взятки и незаконные блага от частных лиц и компаний. Взамен на это они продвигали интересы лиц, дававших им взятки. Среди лиц, причастных к этому делу: компания "Дения Сибус" и ее генеральный директор Ронен Гинзбург, сеть магазинов "Коль-Бо Мазон", подрядчики и бизнесмены в сфере строительства. По данным следственным органов, Битан получил около 992 тысяч шекелей.

Решение о передачи дела в суд было принято юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом еще в январе 2020 года.

Давид Битан не обладает депутатским иммунитетом по этому делу, поскольку в рассматриваемый период он еще не был избран в Кнессет.