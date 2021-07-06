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NEWSru.co.il :: В Израиле6 июля 2021 г., 20:08

В суд подано обвинительное заключение против депутата Кнессета Давида Битана

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В суд подано обвинительное заключение против депутата Кнессета Давида Битана

Во вторник, 6 июля, прокуратура передала в суд обвинительное заключение против депутата Кнессета от "Ликуда" Давида Битана, касающееся правонарушений, допущенных в период его работы в мэрии Ришон ле-Циона.

Согласно данным расследования, с 2011 по 2017 год Давид Битан, а также бывший мэр Ришон ле-Циона Давид Цур и бывший вице-мэр Тель-Авива Арнон Гилади получили взятки и незаконные блага от частных лиц и компаний. Взамен на это они продвигали интересы лиц, дававших им взятки. Среди лиц, причастных к этому делу: компания "Дения Сибус" и ее генеральный директор Ронен Гинзбург, сеть магазинов "Коль-Бо Мазон", подрядчики и бизнесмены в сфере строительства. По данным следственным органов, Битан получил около 992 тысяч шекелей.

Решение о передачи дела в суд было принято юридическим советником правительства Авихаем Мандельблитом еще в январе 2020 года.


Давид Битан не обладает депутатским иммунитетом по этому делу, поскольку в рассматриваемый период он еще не был избран в Кнессет.

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