Кнессет: представители коалиции и оппозиции обвиняют друг друга в нарушении договоренности

Депутат от "Тиква Хадаша" Меир Ицхак Галеви явился на голосование в Кнессете прямо с похорон своей сестры. Его появление вызвало возмущение оппозиции.

Днем 6 июля у депутата Кнессета Меира Ицхака Галеви ("Тиква Хадаша") умерла родная сестра. Представители коалиции обратились к оппозиции с просьбой вывести из голосований одного их представителя в рамках принятого в таких случаях "взаимообмена" ("кизуз"). Оппозиция, в свою очередь, ответила, что они согласны на "кизуз" на время похорон, но не намерены ждать возвращения депутата после траурной недели.

Позиция оппозиции, ее неспособность сочувствовать чужому горю, а также проявить уважение к еврейским традициям, согласно которым близкие умершего в течение недели "сидят шиву", обсуждалась в СМИ. Вечером оппозиция сообщила, что она согласна на "кизуз" не только на время похорон, но и на время траурной недели.

После всех этих переговоров появление Меира Ицхака Галеви в зале пленарных заседаний Кнессета вызвало возмущение представителей оппозиции. Они обвинили коалицию в мошенничестве. По их словам, коалиция добилась того, чтобы в голосовании не участвовал один из членов оппозиции, а затем вызвали Галеви, чтобы иметь перевес при голосовании.

В коалиции утверждают, что были вынуждены вызвать Галеви после того, как на голосование в Кнессете пришел Йоав Бен-Цур, который, как они полагали, в рамках "взаимообмена" не будет участвовать в голосованиях до возвращения Галеви. В оппозиции же заявили, что "кизуз" был переложен на депутата от "Ликуда" Гили Гамлиэль. В ответ на это в коалиции заявляют, что никогда еще "кизуз" не перекладывался с одного депутата на другого.

В канцелярии депутата Йоава Бен-Цура утверждают, что оппозиционное руководство решило, что при голосовании по поправкам в Основной закон будет отсутствовать Гила Гамлиэль в качестве "взаимообмена", а на остальных голосованиях – Бен-Цур.

Председатель фракции "Ликуд" и координатор оппозиции Ярив Левин, комментируя ситуацию, заявил: "Это низость, равной которой еще не было. Это циничное использование траура, чтоб "украсть" голосование. Несмотря на эти позорные трюки, оппозиция продолжит действовать решительно, чтоб свалить это правительство, и как можно скорее".

Споры между коалицией и оппозицией продолжились и с трибуны Кнессета.