Кнессет отклонил компромиссное предложение по закону о гражданстве

Кнессет отклонил представленный коалицией законопроект о продлении действия закона о гражданстве на полгода. 59 депутатов проголосовали за законопроект, 59 депутатов проголосовали против. В случае ничьей при голосовании предложение считается не утвержденным.

Голосование состоялось после обсуждения, длившегося всю ночь. На голосование было вынесено компромиссное предложение, сформированное в ходе переговоров между министром внутренних дел Айелет Шакед и представителями партий МЕРЕЦ и РААМ. В рамках компромисса, действие закона о гражданстве должно было быть продлено на шесть месяцев вместо двенадцати. Кроме того, компромисс предусматривал предоставление 1600 палестинским арабам права на постоянное жительство в Израиле и создание комиссии, которая должна была разработать приемлемую для всех фракций коалиции формулировку закона. Однако при голосовании проект не получил большинства. Депутат Амихай Шикли ("Ямина") проголосовал с оппозицией против. Депутат Масуд Ганаем (РААМ) воздержался.

Перед голосованием премьер-министр Нафтали Беннет объявил, что это голосование является вотумом доверия правительству. В оппозиции утверждают, что в связи с провалом голосования, правительство должно подать в отставку. Однако в соответствии с действующим законом, для падения правительства необходимо представить альтернативную коалицию, приемлемую для 61 депутата. Партии нынешней оппозиции не могут представить такую коалицию, это означает, что нынешнее правительство продолжает работать.