От травм, полученных во время погрома в Акко, умер лауреат премии в области безопасности Ави Ар-Эвен

В воскресенье, 6 июня, в больнице РАМБАМ скончался лауреат премии Израиля за достижения в области безопасности Ави Ар-Эвен. Ему было 84 года.

Ави Ар-Эвен был доставлен в больницу из гостиницы "Эффенди" в Акко, которую подожгли погромщики во время беспорядков около трех недель назад. В этом пожаре еще пострадали два человека: 17-летний юноша и 67-летняя женщина. Они получили легкие травмы.

Из больницы РАМБАМ сообщили, что у постели Ави Ар-Эвена находились его дети и родственники.

12-й канал израильского телевидения передал, что полиции и ШАБАК известны личности поджигателей, однако против них пока не выдвинуты обвинения.

Свою карьеру Ави Ар-Эвен начал в 60-е годы в ЦАХАЛе, посвятив себя системам противоздушной обороны. Позднее он был главой Управления исследований и разработок ЦАХАЛа (МАФАТ), а также отдела специальных разработок при министерстве обороны. Демобилизовавшись в звании полковника, он перешел работать в концерн Авиационная промышленность. Ави Ар-Эвен также был пятым гендиректором израильского космического агентства, оставаясь на этой должности в течение 10 лет.