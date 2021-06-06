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NEWSru.co.il :: В Израиле6 июня 2021 г., 08:20

Письмо раввинов: "Сделать все, чтобы правительство не было создано". Рав Друкман: "Нет никакого подстрекательства"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Письмо раввинов: "Сделать все, чтобы правительство не было создано". Рав Друкман: "Нет никакого подстрекательства"

Один из духовных лидеров религиозных сионистов раввин Хаим Друкман выступил против заявления главы общей службы безопасности (ШАБАКа) Надава Аргамана, который обратился к израильтянам с призывом не допускать подстрекательства и проявлений нетерпимости в социальных сетях.

"Нет никакого подстрекательства. Подстрекательство существует только в воображении тех, кто так говорит", - заявил Друкман.

Раввин также осудил главу ШАБАКа за то, что тот выступил со своим заявлением в шаббат.


Аргаман выступил с предостережением после того, как группа раввинов от религиозного сионизма опубликовало письмо, в котором предупреждает об опасности создания нового правительства и призывает "сделать все, чтобы правительство не было создано".

Напомним, после заявления лидера "Ямины" Нафтали Беннета о том, что он готов возглавить правительство с Яиром Лапидом, в адрес Беннета и других членов "Ямины" начали звучать угрозы. Беннет и Айелет Шакед находятся под постоянной охраной. По данным сайта "7-й канал", депутат от "Ямины" Идит Сильман также сообщила об угрозах в свой адрес и попросила дать ей охрану.

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