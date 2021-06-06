Полиция обсудит, давать ли разрешение на "Марш с флагами"

Генеральный инспектор полиции Израиля Коби Шабтай встретится с главой иерусалимского округа полиции и другими высшими офицерами, чтобы обсудить, давать ли разрешение на проведение в Иерусалиме традиционного "Марша с флагами" и если разрешать марш, то в каком формате.

Пока неизвестно, будет ли принято решение по этому вопросу уже сегодня.

Напомним, "Марш с флагами" планируется провести в четверг, 10 июня. Предполагается, что участники марша пройдут через Шхемские ворота Старого города.

На сообщение о проведении "Марша с флагами" немедленно отреагировали палестинские террористические организации, заявившие о намерении ответить на марш акциями протеста и продемонстрировать готовность "защищать Аль-Аксу". Представитель ХАМАСа в Иерусалиме Мухаммад Хамада заявил, что ХАМАС призывает иерусалимских арабов выйти на массовую демонстрацию к мечети Аль-Акса в ближайший четверг. "Исламский джихад" заявил, что расценивает "Марш с флагами" как враждебные действия, направленные против палестинского народа" и предостерег Израиль от его проведения. Также "Исламский джихад" призвал единомышленников увеличить арабское присутствие возле Аль-Аксы, чтобы пресекать любые попытки врага проникнуть на территорию мечети".

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что "потребует не проводить "Марш с флагами" в Иерусалиме в том формате, для которого необходимы особые усилия по обеспечению безопасности". После совещания с начальником генерального штаба, начальником полиции, юридическим советником правительства и представителями служб безопасности Ганц заявил: "На фоне ожидаемых событий следует вести себя разумно с точки зрения безопасности, а также политических и гражданских факторов".

"Марш с флагами" должен был пройти месяц назад, 10 мая, в День Иерусалима. В этом году празднику предшествовала неделя беспорядков возле Шхемских ворот, в районе квартала Шейх Джарах и на Храмовой горе. Традиционное шествие должно было пройти через Шхемские ворота. Полиция была готова перекрыть квартал на время прохождения колонны. Однако по настоянию ЦАХАЛА и ШАБАКа, которые предупреждали, что марш еще больше накалит ситуацию, политическое руководство страны приняло решение изменить маршрут шествия.