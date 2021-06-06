Полиция обсудит, давать ли разрешение на "Марш с флагами"
Генеральный инспектор полиции Израиля Коби Шабтай встретится с главой иерусалимского округа полиции и другими высшими офицерами, чтобы обсудить, давать ли разрешение на проведение в Иерусалиме традиционного "Марша с флагами" и если разрешать марш, то в каком формате.
Пока неизвестно, будет ли принято решение по этому вопросу уже сегодня.
Напомним, "Марш с флагами" планируется провести в четверг, 10 июня. Предполагается, что участники марша пройдут через Шхемские ворота Старого города.
На сообщение о проведении "Марша с флагами" немедленно отреагировали палестинские террористические организации, заявившие о намерении ответить на марш акциями протеста и продемонстрировать готовность "защищать Аль-Аксу". Представитель ХАМАСа в Иерусалиме Мухаммад Хамада заявил, что ХАМАС призывает иерусалимских арабов выйти на массовую демонстрацию к мечети Аль-Акса в ближайший четверг. "Исламский джихад" заявил, что расценивает "Марш с флагами" как враждебные действия, направленные против палестинского народа" и предостерег Израиль от его проведения. Также "Исламский джихад" призвал единомышленников увеличить арабское присутствие возле Аль-Аксы, чтобы пресекать любые попытки врага проникнуть на территорию мечети".
Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что "потребует не проводить "Марш с флагами" в Иерусалиме в том формате, для которого необходимы особые усилия по обеспечению безопасности". После совещания с начальником генерального штаба, начальником полиции, юридическим советником правительства и представителями служб безопасности Ганц заявил: "На фоне ожидаемых событий следует вести себя разумно с точки зрения безопасности, а также политических и гражданских факторов".
"Марш с флагами" должен был пройти месяц назад, 10 мая, в День Иерусалима. В этом году празднику предшествовала неделя беспорядков возле Шхемских ворот, в районе квартала Шейх Джарах и на Храмовой горе. Традиционное шествие должно было пройти через Шхемские ворота. Полиция была готова перекрыть квартал на время прохождения колонны. Однако по настоянию ЦАХАЛА и ШАБАКа, которые предупреждали, что марш еще больше накалит ситуацию, политическое руководство страны приняло решение изменить маршрут шествия.
Вместо Шхемских ворот колонна должна была пройти через Яффские ворота. Организаторы марша заявили, что они не согласны проводить мероприятие в "разделенном Иерусалиме" и отменили марш. Несмотря на заявление организаторов, сотни израильтян продолжили шествие. За этим последовала резкая эскалация напряженности.
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"Марш с флагами" пройдет в Иерусалиме 10 июня. ХАМАС и "Исламский джихад" призвали к акции протеста