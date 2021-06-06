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NEWSru.co.il :: В Израиле6 июня 2021 г., 18:49

Эдельштейн: если данные заболеваемости не ухудшатся, маски будут отменены с 15 июня

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Эдельштейн: если данные заболеваемости не ухудшатся, маски будут отменены с 15 июня

В воскресенье, 6 июня, состоялась специальная церемония, посвященная чествованию медицинских работников, самоотверженный труд которых помог победить эпидемию коронавируса в Израиле.

Выступивший на церемонии министр здравоохранения Юлий Эдельштейн сообщил: если в ближайшие дни показатели заболеваемости не ухудшатся, то с 15 июня будет отменено требование носить защитные маски в закрытых помещениях.

По данным новостной службы корпорации "Кан", до настоящего момента неизвестно, будут ли отменены маски также в учебных заведениях. Специалисты минздрава полагают, что это преждевременно.


На церемонии также выступал глава правительства Биньямин Нетаниягу, который объявил о том, что в Израиле побеждена эпидемия коронавируса. Он признался, что самым волнительным моментом за все время его прибывания на посту премьер-министра, был момент, когда первый самолет с вакциной от коронавируса приземлился в Израиле. Глава правительства также отметил, что вакцинация подростков поможет достичь уровня "коллективного иммунитета" в Израиле.

Отметим, что незадолго до начала церемонии работники медицинского комплекса "Адаса" заявили, что они намерены бойкотировать церемонию из-за присутствия на ней Биньямина Нетаниягу и недостаточного финансирования, из-за коротого больницы не могут рассчитаться с поставщиками, но и испытывают трудности при выплате зарплат персоналу.

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