Правительство утвердило план третьего этапа ослабления карантина, который вступит в силу в воскресенье, 7 марта. В "зеленых", "желтых" и "оранжевых" населенных пунктах в школы вернутся учащиеся классов "заин" –"йуд".

Скопление людей



Ограничения на собрания будут смягчены до 20 человек в помещении и до 50 человек на открытом воздухе (кроме "красных" городов, где сохранятся ограничения в 10 и в 20 человек соответственно).

Размер штрафа за отказ выполнить требование сотрудника полиции разойтись составит 1000 шекелей.

Посещение мест, не требующих наличия "зеленого паспорта"



В магазинах, торговых центрах и на рынках, открытых для всех, будет действовать ограничение: один человек на 15 кв.м. Владельцы магазинов обязаны назначить "распорядителей", которые будут следить за порядком и соблюдением этой нормы.

На территории торговых предприятий запрещено открывать кафе, устанавливать столики и стулья, продавать еду и напитки.

Кроме магазинов, также возобновят работу прачечные, мастерские. Банки и почтовые отделения смогут возобновить прием клиентов для оказания услуг, которые требуют личного присутствия гражданина. При этом должны соблюдаться все требования "фиолетового сертификата" о соблюдении социальной дистанции и правил гигиены.

Штрафы в местах, открытых для обладателей "зеленых паспортов"



Обладатели "зеленых паспортов" будут обязаны носить защитные маски также в местах, открытых только для тех, кто привился или переболел коронавирусом, - учреждениях культуры, стадионах, спортивных залах. Размер штрафа за нарушение масочного режима составит 1000 шекелей.

Владелец места отвечает за проверку наличия у посетителей "зеленых паспортов". Штраф за нарушение составит от 5000 до 10000 шекелей.

Кинотеатры, театры, культурные центры



Разрешена продажа только сидячих мест. На территории запрещена продажа еды и напитков. Билеты должны продаваться только по телефону или через интернет. В зале могут находиться на более 300 зрителей, на открытом воздухе при организации "капсул" - до 500.

Рестораны



В помещения смогут заходить лишь обладатели "зеленого паспорта". В зале смогут находиться одновременно не более 100 человек, а занятость помещения не будет превышать 75%. За столиками на улице смогут сидеть все желающие, но расстояние между столиками должно быть не менее двух метров, а на территории кафе или ресторана смогут находиться не более ста человек.

Стадионы



Продажа билетов должны осуществляться по телефону или через интернет. Разрешена продажа только сидячих мест.

На открытом воздухе зрители должны размещаться в "капсулах" по 20 человек.

Заполненность места может быть не более 75% от количества мест.

Предвыборные мероприятия



Разрешено проведение предвыборных мероприятий, при организации которых должны соблюдаться правила, установленные для стадионов.

Гостиницы будут открыты для обладателей "зеленых паспортов". Несовершеннолетним для размещения в гостинице потребуется пройти тест на коронавирус. Рестораны при гостиницах будут работать в соответствии с правилами "фиолетового сертификата".

Музеи



Билеты должны приобретаться заранее через интернет или по телефону. Для музеев площадью более 150 кв.м. на каждого посетителя должно приходиться не менее 15 кв. м. Для небольших музеев - 7 кв.м на посетителя.

Спортзалы



Должно соблюдаться расстояние между занимающимися и тренажерами. Посетители должны регистрироваться заранее.

Бассейны и миквы



Будут работать в соответствии с "зеленым сертификатом". Запрещена продажа еды и напитков. На территории рядом с бассейном не должно быть столиков для пикника. Запрещена работа саун и джакузи.

Аэропорт Бен Гурион также возобновит работу. Люди, получившие две прививки от коронавируса или переболевшие им, смогут свободно вылетать из Израиля. В страну смогут въезжать на первом этапе до 1000 человек в день, а позднее планируется увеличить это число до 3000 в день. В Израиль смогут приезжать люди из Нью-Йорка, Франкфурта, Парижа и Лондона. Позднее планируется принимать людей, прилетевших из Киева, Гонконга и Торонто.