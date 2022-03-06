Облегчение получения медстраховки для реэмигрантов из Украины и процесс въезда в Израиль беженцев без документов

Комиссия Кнессета по национальным инфраструктурным проектам и религиозным услугам во главе с депутатом Юлией Малиновской (НДИ) провела заседание, посвященное прибытию в Израиль новых репатриантов и беженцев из Украины.

В ходе заседания генеральный директор Института национального страхования ("Битуах Леуми") сообщил, что принято решение об облегчении процесса получения гражданами Израиля, проживавшими в Украине, статуса реэмигранта ("тошав хозер").

Обычно реэмигранты получают медицинскую страховку только через полгода жизни в Израиле, или же должны внести за это 12 тысяч шекелей. В "Битуах Леуми" обещают снять эти ограничения, чтобы все реэмигранты и их семьи получали медстраховку моментально.

Также облегчена процедура въезда в Израиль граждан Украины с просроченным иностранным паспортом или не имеющим иностранного паспорта. Есть авиакомпании, которые готовы посадить на рейс граждан Украины с просроченным паспортом. Если авиакомпания такой документ не принимает, следует обратиться в посольстве Украины в этой стране за соответствующими документами. В Израиль въезд украинцев без иностранного паспорта возможен, если его родственники обратятся за справками в посольство Украины в Израиле.