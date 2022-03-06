Процесс въезда в Израиль потенциальных репатриантов из Украины и России. Комментарии "Натива"
В настоящий момент в аэропорту имени Бен-Гуриона существует круглосуточное представление "Натива" по проверке документов потенциальных репатриантов. Сотрудники "Натива" присутствуют в аэропорту 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Политика Израиля в отношении граждан РФ и Украины различается, правила меняются практически каждый день. Редакция NEWSru.co.il старается следить за изменениями и информировать наших читателей.
Напомним, министерство внутренних дел Израиля приняло решение облегчить украинским и российским гражданам, желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов. Соответствующее распоряжение было дано министром внутренних дел Айелет Шакед. В частности, МВД Израиля освободило граждан России, желающих репатриироваться, от обязанности предъявлять справку о несудимости и заверять документы апостилем.
Для облегчения процедуры обработки документов для репатриации всем рекомендуется заполнить анкету на сайте "Натива".
В сложившейся ситуации разрешено давать визы "четвертому поколению" (касается только Украины).
Координаты представительств "Натива" в соседних с Украиной странах опубликованы на сайте этой организации.
Потенциальные репатрианты из Украины
В настоящий момент граждане Украины, имеющие право на репатриацию, должны сообщить об этом при прохождении пограничного контроля. После этого они пройдут на собеседование к представителю "Натива", который проведет предварительную "быструю" проверку их документов для установления, есть ли у них потенциальное право на репатриацию. Представитель "Натива" подчеркивает, что это не тщательная проверка документов, это лишь первичная оценка того, может ли данный гражданин Украины претендовать на гражданство Израиля.
В том случае, если "Натив" дает положительный ответ, к приехавшему вызывается представитель министерства алии и интеграции. Всем, кто изъявил такое желание, министерство предоставляет временное жилье в гостиницах.
Как уже сообщалось, министерство по делам алии и интеграции признало репатриантов из Украины беженцами из мест боевых действий и чрезвычайного положения. В связи с этим решением они получат одноразовую выплату, помимо "корзины абсорбции" и дополнительной помощи. В соответствии с решением министра по делам алии и интеграции, помимо "корзины" и возможности временного проживания в гостиницах, каждый репатриант-одиночка, прибывший из Украины, получит единоразовую помощь в размере 6000 шекелей. Пара получит 11000, а семья с детьми 15000 шекелей.
По данным, публикуемым министерством алии и интеграции, с начала войны в Украине представители "Натива" выдали 938 виз на репатриацию в Израиль.
На данный момент в Израиль прибыли 467 новых репатриантов. В воскресенье, 6 марта, приедут еще 320 новых репатриантов. На рейсе из Польши прилетят 160 репатриантов, на рейсе из Румынии прилетит 91 ребенок, на рейсе из Молдавии прилетят еще 160 репатриантов.
Потенциальные репатрианты из России
Как подтвердили нашей редакции в "Нативе" и в пограничной службе, несколько дней назад был принят ряд решений под облегчению въезда в Израиль потенциальных репатриантов из России. Официальное распоряжение на этот счет пока не опубликовано.
Тем не менее, в "Нативе" и пограничной службе сообщают, что россияне, имеющие право на возвращение, могут также сообщить об этом пограничникам, которые вызовут к ним представителя "Натива", и тот проведет предварительную проверку документов. Отметим, потенциальным репатриантам из России не положено бесплатное проживание в гостинице и какие-либо единоразовые выплаты.
Важно знать, что граждане любой страны, имеющие право на возвращения, могут обратиться в консульство Израиля в третьей стране, и оформить документы там. То есть, потенциальные репатрианты из России точно так же, как потенциальные репатрианты из Украины, могут начать оформление документов в той стране, куда им удалось выехать. Напомним, что в отделениях МВД в Израиле, с которых начинается изменение статуса въехавшего в нашу страну потенциального репатрианта, огромные очереди.
Официальные израильские ведомства все еще не публикуют цифры, касающиеся репатриации из России с начала войны в Украине.
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