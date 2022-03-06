Процесс въезда в Израиль потенциальных репатриантов из Украины и России. Комментарии "Натива"

В настоящий момент в аэропорту имени Бен-Гуриона существует круглосуточное представление "Натива" по проверке документов потенциальных репатриантов. Сотрудники "Натива" присутствуют в аэропорту 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Политика Израиля в отношении граждан РФ и Украины различается, правила меняются практически каждый день. Редакция NEWSru.co.il старается следить за изменениями и информировать наших читателей.

Напомним, министерство внутренних дел Израиля приняло решение облегчить украинским и российским гражданам, желающим репатриироваться в Израиль, процесс оформления документов. Соответствующее распоряжение было дано министром внутренних дел Айелет Шакед. В частности, МВД Израиля освободило граждан России, желающих репатриироваться, от обязанности предъявлять справку о несудимости и заверять документы апостилем.

Для облегчения процедуры обработки документов для репатриации всем рекомендуется заполнить анкету на сайте "Натива".

В сложившейся ситуации разрешено давать визы "четвертому поколению" (касается только Украины).

Координаты представительств "Натива" в соседних с Украиной странах опубликованы на сайте этой организации.

Потенциальные репатрианты из Украины

В настоящий момент граждане Украины, имеющие право на репатриацию, должны сообщить об этом при прохождении пограничного контроля. После этого они пройдут на собеседование к представителю "Натива", который проведет предварительную "быструю" проверку их документов для установления, есть ли у них потенциальное право на репатриацию. Представитель "Натива" подчеркивает, что это не тщательная проверка документов, это лишь первичная оценка того, может ли данный гражданин Украины претендовать на гражданство Израиля.

В том случае, если "Натив" дает положительный ответ, к приехавшему вызывается представитель министерства алии и интеграции. Всем, кто изъявил такое желание, министерство предоставляет временное жилье в гостиницах.

Как уже сообщалось, министерство по делам алии и интеграции признало репатриантов из Украины беженцами из мест боевых действий и чрезвычайного положения. В связи с этим решением они получат одноразовую выплату, помимо "корзины абсорбции" и дополнительной помощи. В соответствии с решением министра по делам алии и интеграции, помимо "корзины" и возможности временного проживания в гостиницах, каждый репатриант-одиночка, прибывший из Украины, получит единоразовую помощь в размере 6000 шекелей. Пара получит 11000, а семья с детьми 15000 шекелей.

По данным, публикуемым министерством алии и интеграции, с начала войны в Украине представители "Натива" выдали 938 виз на репатриацию в Израиль.

Потенциальные репатрианты из России

Как подтвердили нашей редакции в "Нативе" и в пограничной службе, несколько дней назад был принят ряд решений под облегчению въезда в Израиль потенциальных репатриантов из России. Официальное распоряжение на этот счет пока не опубликовано.

Тем не менее, в "Нативе" и пограничной службе сообщают, что россияне, имеющие право на возвращение, могут также сообщить об этом пограничникам, которые вызовут к ним представителя "Натива", и тот проведет предварительную проверку документов. Отметим, потенциальным репатриантам из России не положено бесплатное проживание в гостинице и какие-либо единоразовые выплаты.

Важно знать, что граждане любой страны, имеющие право на возвращения, могут обратиться в консульство Израиля в третьей стране, и оформить документы там. То есть, потенциальные репатрианты из России точно так же, как потенциальные репатрианты из Украины, могут начать оформление документов в той стране, куда им удалось выехать. Напомним, что в отделениях МВД в Израиле, с которых начинается изменение статуса въехавшего в нашу страну потенциального репатрианта, огромные очереди.

Официальные израильские ведомства все еще не публикуют цифры, касающиеся репатриации из России с начала войны в Украине.