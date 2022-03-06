С начала войны визу нового репатрианта получили 938 граждан Украины

По данным, публикуемым министерством алии и интеграции, с начала войны в представители Натива выдали гражданам Украины 938 виз на репатриацию в Израиль.

Только за последние два дня количество заявок на репатриацию от граждан Украины увеличилось на 731.

На данный момент в Израиль прибыли 467 новых репатриантов. В воскресенье, 6 марта, приедут еще 320 новых репатриантов. На рейсе из Польши прилетят 160 репатриантов, на рейсе из Румынии прилетит 91 ребенок, на рейсе из Молдавии прилетят еще 160 репатриантов.