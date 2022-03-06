Иерусалим:
12 - 19°
Тель-Авив:
10 - 25°
Эйлат:
12 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле6 марта 2022 г., 16:34

С начала войны визу нового репатрианта получили 938 граждан Украины

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати

По данным, публикуемым министерством алии и интеграции, с начала войны в представители Натива выдали гражданам Украины 938 виз на репатриацию в Израиль.


Только за последние два дня количество заявок на репатриацию от граждан Украины увеличилось на 731.

На данный момент в Израиль прибыли 467 новых репатриантов. В воскресенье, 6 марта, приедут еще 320 новых репатриантов. На рейсе из Польши прилетят 160 репатриантов, на рейсе из Румынии прилетит 91 ребенок, на рейсе из Молдавии прилетят еще 160 репатриантов.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 06 марта 2022
Процесс въезда в Израиль потенциальных репатриантов из Украины и России. Комментарии "Натива"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16:34 С начала войны визу нового репатрианта получили 938 граждан Украины
16:23 Процесс въезда в Израиль потенциальных репатриантов из Украины и России. Комментарии "Натива"
16:18 В Араде прошли похороны Бродского, убитого на территории Украины
14:26 Минпрос готовится к репатриации тысяч школьников из Украины
14:06 Глава МИД Израиля назвал основные направления гуманитарной помощи Украине
13:46 Тель-Авивский университет объявил о решении предоставить стипендии украинским студентам и исследователям
13:15 В Южном Тель-Авиве грузовик насмерть сбил мотоциклиста
12:52 Бойцы МАГАВ задержали более 80 арабских нелегалов
12:14 Состоялся третий за сутки телефонный разговор между премьер-министром Беннетом и президентом Украины Зеленским
11:48 Глава МВД Айелет Шакед: "Число украинских граждан, прибывающих в Израиль, ежедневно растет"
Загрузка...